En un martes con muchas sorpresas para los participantes de " MasterChef Celebrity 2", se produjo un inesperado reencuentro de los actores que formaron parte de " Casi Ángeles", la exitosa tira juvenil de Cris Morena.

Las figuras recibieron la visita de viejos amigos y familiares que sirvieron de ayudantes para cocinar uno de los ingredientes más difíciles: el conejo. Fede Bal, Malena Guinzburg, Pepito Cibrián, Nito Mestre, Gabriel Cartañá y Ernesto Tenembaum acompañaron a Carmen Barbieri, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Juanse, Dani La Chepi y María O'Donell.

Mientras que Gastón Dalmau cocinó con Rochi Igarzábal y Cande Vetrano lo hizo con Mery del Cerro. Los artistas, antiguos compañeros en la ficción de Telefe, volvieron a verse las caras en el reality de cocina.

Viejos compañeros de Casi Ángeles cocinaron juntos.

"Rochi Igarzábal, una amiga de muchísimos años, es una persona que amo con todo mi corazón", comentó Dalmau al presentar a su compañera. "Qué nervios estar en estas cocinas, se siente una vibra especial. Reencontrarme con él, hace muchos años que no lo veo", acotó Rochi.

Mientras que Vetrano fue más efusiva con su presentación: "Chicos, un aplauso para la diosa Mery del Cerro". "Quiero decir que Mery me acaba de preguntar '¿podemos googlear para saber cómo hacemos el conejo'. Le dije 'No, María... no se puede googlear acá'", bromeó antes de poner manos a la obra.