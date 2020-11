Gino Bogani es uno de los diseñadores de moda más reconocidos de nuestro país. Actualmente, se destaca por vestir los fines de semana a Juana Viale para la conducción de los ciclos de su abuela Mirtha Legrand y deslumbra con sus innovadores diseños. Pero, al parecer, el modisto inició una guerra con sus colegas al brindar ásperas declaraciones contra ellos.

"No entiendo qué sería valorar. Solo me molesto cuando me preguntan por un sucesor. ¿Y qué quieren que diga? Me alegra haber sido estímulo e inspiración. Pero hacer solo vestidos bordados es una cosa. Hacer tendencia es otra. Y de ahí a crear moda hay un largo camino. A mis desfiles vinieron todos y, sin excepción, han sacado ideas. Y se los digo en la cara", disparó en diálogo con La Nación.

Gabriel Lage fue el primero en salir al cruce y le respondió duramente al creador de moda. Al respecto advirtió en sus redes sociales: "Hace un tiempo fui al Hotel Alvear a un desfile de varios diseñadores. Lo hice como espectador, por un compromiso, sentado junto a Fortuna Sutton. Participaban él, Evangelina Bomparola, Amelia Saban con Menage a Trois y algunos más. La verdad, quedé bastante perplejo. Nada lindo ni bien hecho. Cerró el desfile Lage. Aparecieron los vestidos. Todos más o menos lo mismo. Y veo uno con un solo hombro que llevaba el cierre mal colocado".

"La verdad es que estoy realmente asombrado por sus críticas a los diseñadores argentinos y por mi parte voy a pelear con uñas y dientes defendiendo mi trabajo, al cual amo y respeto", aseguró furioso. Y agregó convencido: "Es posible que te haya sucedido lo mismo en esta pieza de tu colección fotografiada en uno de tus desfiles hace ya algunos años".

Tras su publicación, obtuvo el apoyo de otros colegas como Flavia Palmiero y Karina El Azem. Mientras que Laurencio Adot expresó: "No es el momento de dividir sino de sobrevivir. El ego juega fuerte en este señor.. Pena como habla de gente que le cuesta mucho hoy Argentina... Empatía? Pandemia?".

Pero el escándalo trascendió las redes y continuó en la televisión cuando Benito Fernández le contestó en "Confrontados". "Fue difícil que te tilde de que no sos diseñador cuando tenés una carrera de 34 años. Visto a la reina de Holanda. Independientemente de que me pueda importar o no su comentario, de una persona que raya lo ridículo, me duele un montón que se haya metido con la industria textil que amo, en un momento que nos tenemos que unir para atravesar esta crisis mundial", declaró decepcionado por los dichos de su colega.

"Que él se ponga a hacer estas declaraciones horribles lo va a poner en el candelero, que él no estaba. No estaba presente, hace veinte años que no hace desfiles. Eso que dice que los diseñadores vamos a copiar a sus desfiles... el último desfile que hizo fue en 2001. El resentimiento de ver los memes de la ropa que le está haciendo a Juanita Viale, en las redes, lo llevó a explotar", disparó.

Para cerrar, Matilda Blanco también se metió en la polémica y dijo tajante: "Él viste a Juana, que cualquier cosa le queda bien porque es una mujer bellísima y distinguida. Pero, en honor a la verdad, todas las túnicas que le pone son espantosas. No está haciendo un gran trabajo en los últimos tiempos".

¡Tremendo!