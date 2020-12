Después de la repentina muerte de Diego Maradona por un paro cardiorrespiratorio, la Justicia abrió una causa contra el neurocirujano Leopoldo Luque por homicidio culposo y abandono de persona. Además, todas las dudas por las condiciones de vida en las que estaba el Diez siguen rondando en la mente de la familia y millones de seguidores, por lo que continuará la investigación en la que Dalma, Gianinna y Jana Maradona ya declararon.

Diego Maradona y Leopoldo Luque, imputado por homicidio culposo

Rodrigo Lussich de "Intrusos" hizo pública una discusión entre la mayor de las hermanas y Luque en un chat de Whatsapp llamado “Parte médico Olivos”. En este grupo se encontraban los hijos de Maradona y sus dos médicos, Leopoldo y Agustina Cosachov, la psiquiatra.

En los chats se puede ver la preocupación de todos por la salud de Diego y la insistencia de la familia en conseguirle un médico clínico de cabecera al astro: “Me acabo de contactar con la persona encargada de las internaciones domiciliarias y me dijo que papá vomitó y que él no quiere que vaya a revisarlo una ambulancia. Por otro lado, me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que eso (de que vayan a revisarlo) era una decisión familiar”.

Diego junto a Dalma y Gianinna

Diego junto a Diego Junior y Jana

“Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Para eso estaría un médico clínico, o por lo menos su médico que responde por él”, cerró el mensaje al que Luque nunca le respondió vía mensaje. Finalmente, Gianinna agregó: "Yo me voy a poner a investigar". Nada de esto sirvió ya que Maradona falleció por un paro cardiorrespiratorio mientras dormía.

¡Mirá los chats entre la familia Maradona y los médicos encargados!