Ariel Puchetta, cantante fundador del grupo Ráfaga tuvo un terrible enfrentamiento con Rodrigo Tapari, su sucesor, que al alejarse de la banda le dejó nuevamente el lugar. Todo ocurrió en 2020, y si bien el tiempo borra las heridas, las cosas no quedaron muy bien y recién ahora se vieron juntos públicamente y se disculparon el uno con el otro.

El conflicto había ocurrido en octubre de 2020, cuando Puchetta contó en una entrevista que le molesta que Tapari haya hecho pública la adicción al alcohol que tuvo en el pasado.

“Me molesta el relato del alcoholismo y todo eso… Siento que ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia”, expresó en aquel momento.

Rodrigo no se quedó callado, pero le respondió de forma pacífica. Indicó que nunca ocultó sus problemas con la adicción y reveló que en el pasado se había enojado con su antecesor: “Quizás lo que se escuchaba de Ariel en las internas no era lindo, entonces como que le tomé una bronca. Pero cuando yo me entrego a Dios y me cambia la vida, me sentí incómodo: ‘¿Por qué le tengo bronca a este hombre si no lo conozco y no sé cómo se comporta?’ Decidí enviarle un mensaje. Le hablé hasta para hacer un tema".

Ariel Puchetta es miembro fundador del grupo y hace unos años volvió.

En los últimos días, Ariel estuvo como invitado en "La Academia", y grabó el mismo día en el que Rodrigo reemplazó a El Polaco. Aprovechando que estaban en el mismo estudio, el cronista de "La previa de la academia" improvisó un reencuentro.

"No nos vimos, no nos cruzamos. Es la primera vez que nos cruzamos. Compartimos el nombre del grupo más importante de la movida tropical por años", comenzó diciendo con buena onda Ariel.

Recordando el conflicto, recordó que no quiso seguir en el cantando porque no quería que crezca el enfrentamiento con su colega y justificó: "Tuvimos problemas por defender cada uno su postura".

"En Ráfaga no hubo problemas de alcoholismo nunca. Eso defendía yo. Él tuvo sus problemas y por suerte pudo salir adelante", expresó luego.

En tanto, Tapari indicó: "Cuando hablo de mis adicciones, no hablo de Ráfaga. Lo que por ahí a ellos les pudo haber afectado es que dije que nadie te frena. Hoy que salí quiero concientizar de que se puede estar bien. Nosotros no nos conocemos mucho".

.

“A mí no me hablaban bien de él”, reconoció.

“Me calenté y reaccioné. Esto se soluciona así: hablando. Le pido disculpas si en algún momento dije algo que te molestó. No tengo nada con vos, porque no te conozco. Él es un referente para mí, si el no se hubiese ido a mi no me hubiese conocido nada”, sorprendió Tapari.

“Yo también le pido disculpas si lo ofendí, porque no me gusta pelearme con nadie”, cerró Puchetta, cerrando la grieta como dos caballeros.

Mirá el reencuentro entre Rodrigo Tapari y Ariel Puchetta de Ráfaga.