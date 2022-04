Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina o mejor dicho, Diego Peretti, Federico D'Elía, Martín Seefeld y Alejandro Fiore, los actores que encarnaron a dichos personajes, se preparan para una nueva aventura tras el regreso de " Los Simuladores", que se verá en 2024.

Los intérpretes se mostraron emocionados por brindar la noticia a sus fanáticos e incluso revelaron las condiciones que pusieron para retomar con la historia pero ahora, fue Federico D'Elía quien contó nuevos detalles sobre el regreso.

En diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina" por La Once Diez, el artista confirmó que la película fue una decisión en conjunto. Al respecto advirtió: "Un día nos miramos a los ojos y dijimos: '¿Nos ponemos las pilas? ¿Cerramos agenda de tal fecha a tal fecha?' Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la producción, porque ese nunca fue un problema. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo".

Los Simuladores regresan en 2024.

Acto seguido manifestó el importante desafío al que se enfrentan: "También pasó para los personajes. ¡Nos vemos y nos damos cuenta de eso! Ese es uno de los grandes desafíos que tendrá Damián a la hora de escribir: adaptar a los personajes al presente y su nueva edad porque son tipos que crecieron 20 años, que ya no son unos pibes".

Asimismo contó que el problema lo hablaron con el guionista y hasta el momento se desconoce si habrá un grupo de chicos más jóvenes. "No es que no lo quiera contar, es que no lo sé con seguridad", aseguró.

El rodaje del flim se realizará el próximo año, aunque hasta el momento desconocen con exactitud la fecha. "Todavía tenemos que cerrar bien, pero imagino que será a mediados de año", concluyó.