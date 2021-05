@VivianaRomano

Lorena Paola Losavio, conocida como Lorena Paola, nació el 20 de diciembre de 1973. Actuó en televisión, cine y teatro. Comenzó su carrera artística a los 6 años de edad en los programas musicales infantiles “Cantaniño” y “Festilindo”.

Grabó su primer LP, “Crecer con papá”, en 1982 para la RCA Victor y con su tema “El sustantivo” se hizo conocida a nivel internacional. Adicta a su profesión, admitió: “Nunca dejé de laburar. Estuve 12 años haciendo giras. Era feliz, pero vivía de abril a noviembre recorriendo todo el interior. Siempre tuve una excelente relación con el público y cuando camino por la calle escucho ‘¡Ay, es Lorenita!’. Yo no sé lo que es estar fuera de ese mundo: nunca pude tener una vida normal. De niña todos me halagaban y daban cariño. Quedé marcada en la cabeza de la gente, pero mi mamá, que es muy compañera y había recorrido su vida en el anonimato, me enseñó a manejarlo desde muy chica”.

Hoy la vemos como panelista en “El run run del espectáculo”, de Crónica HD. En lo personal, estuvo casada con el periodista Pablo Fernández, con quien tuvo un hijo, Luka, en 1998. La pareja se divorció en 2001. En 2016, y después de catorce años de noviazgo, se casó con Esteban Gatti, a quien conoció en un gimnasio, ya que él es profesor de musculación.

En sus comienzos.

BRILLO PROPIO

En la década de los 80 formó parte de varios elencos de musicales y participó en obras de teatro y telenovelas. Todos la recuerdan como la niña rellenita, dulce y simpática. Le designaron importantes roles en “Crecer con papá”, junto con Alberto Martín, “Una chispa de amor”, “Pelito”, “De carne somos”, con Guillermo Francella, “Como pan caliente”, “Ricos y famosos” y “Casados con hijos”. En 1982 se le designó la conducción del ciclo “Había una vez”, en el que presentaba películas y dibujitos, y en la década de los 90 condujo por varias temporadas el programa “Ni idea”, emitido por el canal de cable Utilísima. En teatro subió al escenario en “El mago de Oz” , “La zapatera prodigiosa”, “La sirenita” y “ Hansel y Gretel”, entre otros.

Lorena Paola cuenta con una larga trayectoria en el ámbito artístico.

HOMENAJEADA

Participó en el Segundo Festival Interamericano de la Canción Infantil. Viajó a Puerto Rico para competir de la gran final nacional, ganando el primer puesto contra un niño puertorriqueño. En septiembre de 1981, al volver a la Argentina, hicieron un programa en su honor conducido por Héctor Larrea.

Su carrera le permitió viajar mucho por el interior del país.

MAMÁ SAGITARIANA

Sus familiares y amigos íntimos le dicen “Lolo”. El tiempo pasó, pero Lorena Paola nunca perdió la simpatía y la chispa para los medios de comunicación. A pesar de haber estado lejos de la pantalla chica, nunca dejó de estar relacionada con el arte y la actuación. Durante más de una década recorrió el país con giras teatrales, sobre lo que cuenta: “Conozco cada rincón de nuestra Argentina, de Norte a Sur, excepto Ushuaia”. “Soy sagitariana y me gustan los desafíos”. Cuando habla de Luka, fruto de su relación con el periodista Pablo Fernández, va al grano: “Es muy maduro, independiente y bastante reservado. Me pone las pilas y me reta también, a veces parece mi papá. Pero soy una mamá un poco intensa”.

Cuida su figura escultural.

FITNESS A FULL

Es personal trainer, tarotista y estudia astrología. “Soy profesora de gimnasia y bailarina. A los 16 años empecé con el tema del fitness. A veces hablan de la transformación de Lorena Paola, pero fui gordita de chiquita, después me estilicé y nunca más. De hecho, ahora no me puedo descuidar, porque soy muy eléctrica y bajo rápidamente de peso”.

