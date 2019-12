En octubre pasado, Loly Antoniale volvió al país tras vivir varios años en Estados Unidos. La ex pareja de Jorge Rial mantiene un bajo perfil y no brinda notas ya que siempre le consultan por cómo quedó la relación con su ex, lo que prefiere mantenerlo en secreto.

En las últimas horas, explotó una versión que asegura que fue vista muy cerca con el jugador de Boca, Wanchope Ábila, en un boliche de Córdoba. Ambos estaban con un grupo de amigos, que intentaban "taparlos" toda la noche para que el encuentro no salga a la luz. A través de su cuenta de Twitter, Ángel de Brito brindó más información sobre el supuesto romance.

"Para los que me preguntan por Loly", escribió el comunicador junto a capturas de mensajes enviados por sus seguidores, quienes estuvieron en el mismo lugar que la modelo y el futbolista.