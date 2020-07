Este lunes comenzó uno de los programas más esperados de la televisión argentina, el " Cantando 2020" con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández y la sorpresiva revelación de Lola Latorre con Lucas Spadafora con una gala a puro talento.

Si bien el momento más emotivo de la noche de El Trece fue durante la participación de Carmen Barbieri al homenajear con su pérformance a Sergio Denis, la hija de Yanina Latorre logró cautivar al exigente jurado quien le otorgó una de las nota más altas.

El homenaje de Carmen Barbieri a Sergio Denis.

Antes de cantar, la pareja recibió el saludo especial de Tini Stoessel quien a través de un video, manifestó: "Buenas noches a todos, quiero mandarle una saludo especial a Lola y a Lucas que sé que van a cantar una canción mía así que les deseo lo mejor, rompanla toda".

Además, los padres de la joven influencer, Yanina y Diego, estaban en el estudio para acompañarla y dejaron abierta una posible participación del deportista en el futuro en alguna gala familiar de canto.

Ángel de Brito y Laurita Fernández en la primera noche del " Cantando 2020".

La pareja interpretó "Te quiero más" y alcanzaron los 24 puntos por parte del jurado, la segunda mejor nota después de Barbieri con Mariano Zito. "Lucas, tenés una hermosa voz, vas a cantar muy bien pero tu juez interior es muy importante, te estás juzgando todo el tiempo. Soltá el juez y divertite porque tenés con qué", lo alentó Nacha Guevara antes de poner un 8.

"Eligieron un tema que requiere mucha energía. Destaco que es re difícil bajar la escalera, cantar y estar estable, estuvieron bastante estables. Me gustó", dijo Karina "La Princesita" y los puntuó con otro ocho.

Mientras que Pepe Cibrián le recomendó a Lola "estudiar más canto. Tienen toda la vida para seguir creciendo" y los evaluó con un ocho. En el caso de Moria Casán inauguró el voto secreto pero consideró: "Para mi la gente millenial es lo más. Necesitan un canal de expresión para manifestar su energía, pero les tocó una canción bien brava".

Por su parte, Jey Mammon se lució junto a Carla del Huerto pero tuvieron el puntaje más bajo ya que alcanzaron solo los 22 puntos. Si bien su pérfomance deslumbró a Karina, quien les puso un 9, no alcanzó para superar a las otras parejas del certamen en su primera presentación.

.

Con "Rescata mi corazón", la pareja fue muy criticada por Nacha quien aseguró: "No funcionan como dúo en esto. Ella está cantando de otra manera". De todas formas, "La Princesita" consideró: "Después de escucharlos a ustedes me di cuenta que estuve regalona con las notas de las parejas anteriores".

"No cantan bien juntos. Parecía una canción de dos locos de la guerra, una cosa nada tierna", fue la opinión de Cibrian. Pero la devolución más dura fue la de Moria quien disparó: "No se ven, no hay suficiente contacto visual. Me faltaron las cuatro 'R' fundamentales del canto: 'respiración, relajación, resonancia y registro".