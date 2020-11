"Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", disparó el miércoles por la noche Nacha Guevara contra Lola Latorre en la pista del " Cantando 2020" y desató polémica.

Tras sus dichos, la joven renunció al certamen de canto para evitar los maltratos de la artista de 80 años.

La disputa entre jurado y participante comenzó cuando Lola se burló de los temblores de la cantante y mantuvieron un fuerte cruce en vivo. Ahora, Nacha la ninguneó por su supuesta participación en una fiesta clandestina.

"Que Nacha opine lo que tenga que opinar, yo no quiero entrar en su juego y si esta va a tener que ser mi última gala, será. Como dije en la pista, hay un límite y no voy a dejar que me sigan insultando, diciendo cosas agresivas, y menos despreciándome de esa manera", comentó la hija de Yanina Latorre en un móvil de "Los Ángeles de la Mañana".

.

"Yo vengo a cantar y a aprender, y en el momento en que lo dejo de disfrutar ya está. No contesté porque no quiero generar más polémica. No le voy a faltar al respeto a Nacha ni le voy a contestar. Si piensa eso de mí que lo piense", continuó Lola.

"Llegar a la pista y todas las galas tener que estar preocupándome por pedirle perdón a la gente, o ahora bancarme comentarios agresivos insultándome no me parece que esté bueno. Ahora veré cómo voy a seguir. Mi mamá me dijo que me vaya del Cantando, que no va a dejar que nadie me maltrarte así. Fue fuerte que Nacha diga que soy un caso perdido porque no me conoce", sostuvo la joven indignada.

"Voy a hablar con la producción. No me voy a seguir bancando el maltrato. Tengo respeto por mi equipo y entienden la decisión que sea que tome porque fue fuerte lo que me dijo Nacha. Es feo estar siempre en ese clima de tensión e irme siempre angustiada. No lo disfruto", finalizó Lola.

Por su parte, Ángel de Brito aportó información y confirmó la renuncia de la participante del " Cantando 2020". "Me dice que está harta, que todas las galas lo mismo. 'Ya me cansa ir ahí y pasarla mal. Creo que no voy a seguir y mis papás no me dejan volver tampoco'", manifestó el periodista al leer un mensaje de la adolescente en su celular.

A su vez el conductor informó que Lola se despidió de su equipo luego de llamarlos llorando y ellos coincidieron que los dichos de Nacha fueron "una falta de respeto".