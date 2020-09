Lola Latorre comenzó su carrera en el mundo de la farándula argentina en el "Bailando 2019" y dejó en claro que quiere ser actriz más allá de la fama de sus papás, Diego y Yanina Latorre. Buscando una reacción, siempre le preguntan sobre su familia, y más en particular, sobre el comportamiento de su mamá.

En esta ocasión, fue Adabel Guerrero quien logró sacarla de sus casillas. Todo comenzó cuando Lizardo Ponce le preguntó a Lola: “¿Qué pensás de la gente que cree que el jurado le tiene miedo a Yanina?”. La panelista de "La Previa del Cantando", quien fue eliminada del certamen junto a Mariana Brey, no dudó opinar sobre algunas actitudes de la periodista de "Los ángeles de la mañana".

Lola Latorre defendió a su mamá, Yanina, en vivo

“¡Es chupamedias del jurado la mamá! Es re chupamedias, re. La veo en los móviles con Moria en LAM diciendo ‘ay te amo, te amo’. Después, viene acá y lo mismo con Nacha”, expresó Guerrero en el programa que conduce Ponce junto a Lourdes Sánchez.

Incómoda ante los dichos de la figura, Lola retrucó: "Puede amar a alguien y no ser chupamedias". Guerrero volvió a manifestar: "Pero lo dice en tono chupamedias. Yo amo a un montón de gente y no se lo anda diciendo a los gritos". Defendiendo a su mamá, Latorre diferenció a las dos panelistas: "Tienen diferentes personalidades, por ahí mi mamá es más expresiva".

Adabel Guerrero enfrentó a Lola Latorre en "La Previa del Cantando"

"Tu mamá es muy expresiva pero muchas veces agresiva también. Y en este caso se guarda y más le chupa las medias que lo que agrede", sentenció la ex participante del " Cantando 2020". "Igual, lo que tengas para decirle a mi mamá, decíselo a ella. Yo, por ahora, soy Lola", contestó la joven figura desde un móvil. Guerrero quiso explicar sus intenciones nuevamente: "Ya se lo dije dos millones de veces pero te lo comentaba a vos para ver qué decías".

Para cerrar el tema, Lola concluyó: "No, yo re bien, para mí cero chupamedias y nos evalúan por el canto". "Igual, digo que tu mamá es chupamedias más allá de lo que pasa en la evaluación. No te estoy desmereciendo ni un poco, me encanta lo que hacen. Pero siento que tu mamá cumple ese papel", terminó la vedette.

¡Mirá el video del enfrentamiento!