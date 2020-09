@jimegol20

Su padre, Diego Latorre, es muy reconocido por su carrera como jugador de fútbol y su actual rol como periodista deportivo. Su madre, Yanina Latorre, es la panelista más destacada de los últimos años y dueña de la lengua más filosa y temida en el espectáculo. Sin embargo, Lola Latorre decidió no vivir a la sombra de sus padres sino transitar su propio camino.

"Estoy acostumbrada a que mis papás sean famosos. No me afecta. Desde chica que vivimos afuera o viajamos mucho, por el trabajo de papá, y aunque mamá se hizo famosa después, ver que le pidan una foto en la calle es lo más normal del mundo", aseguraba Lola hace pocos años.

.

La hija de los Latorre logró hacerse un lugar en los medios gracias a su exitosa participación en el certamen 2019 de "Bailando por un Sueño", una presencia en las redes sociales cada vez más influyente y algunos escándalos, porque aunque se esfuerce por no cultivar un perfil combativo, el nivel de exposición muchas veces le pasó factura.

Lola es la hija mayor de Diego y Yanina Latorre.

"Tengo una familia que es mediática. Mi mamá tiene sus discusiones. Que, en realidad, dice lo que piensa y a la gente le molesta. Lo entiendo, pero son problemas de ella. No quiero que lo empiecen a relacionar conmigo", advirtió la joven el año pasado.

En su adolescencia, Lola dio sus primeros pasos en el modelaje al protagonizar varias campañas publicitarias y participando en las pasarelas más importantes del país. La hija de los Latorre ganaba fama y seguidores en sus redes, algo que no pasó desapercibido para los productores del " Bailando" quienes la invitaron a participar del certamen en más de una ocasión. Sin embargo, todavía era muy chica para manejar tanta exposición. Fue recién a sus 18 que se animó a decir que sí, a pesar de que su padre y su novio le aconsejaban lo contrario. Tantas horas dedicadas a ensayar la llevaron hasta las instancias más importantes, e incluso superó a El Polaco (uno de los favoritos) gracias al voto del público.

.

"Hay una parte de mí que es más artística y va por ese lado. Estudié teatro y siempre me gustó el canto. Además tomé clases de baile, pero nunca había dicho: Voy a hacer esto en serio", aseguró Lola, quien además estudia derecho en la Universidad Torcuato Di Tella. "Me encanta la carrera y por ahora lo vengo manejando muy bien", agregó la joven que además tiene casi 600 mil seguidores en Instagram, aunque no se considera influencer: "Me gusta más mirar lo que hacen otros que publicar tips o esas cosas. Sí me encanta sacarme y subir fotos". Hoy, brilla en el "Cantando 2020".

La joven de 19 años participa junto a Lucas Spadafora del " Cantando 2020".

CHAU TWITTER

Su paso por el " Cantando 2020" no cosecha las mismas devoluciones que en el " Bailando", tanto de parte del jurado como del público. Mientras lucha por mantenerse en la competencia, Lola cerró su cuenta en Twitter para poner un freno a las críticas que estaba recibiendo. "En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas. Creo que todavía no soy fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan para seguir", escribió Latorre.

Lola admitió que todavía le afectan las críticas.

EMPREDIMIENTO

En medio de la cuarentena Lola anunció el lanzamiento de su colección cápsula de joggins. Asociada a una marca amiga y después de meses de trabajo para definir los diseños, la nueva emprendedora compartió en redes su primera colección de indumentaria.

"No saben lo que nos costó pero son cómodos, abrigados y súper lindos", explicó en su cuenta de Instagram. La joven influencer decidió apostar a las prendas cómodas y hogareñas que se transformaron en tendencia por el aislamiento.