Lola Latorre debió realizarse el hisopado para la detección del coronavirus, luego de mantener contacto estrecho con su coach en el " Cantando 2020", Natalia Cociuffo, quien padece el virus.

Desde las últimas horas la joven influencer se encuentra aislada en su casa y en comunicación con "Los Ángeles de la Mañana" contó su experiencia tras la realización del test. "Me asusté un poco, pero porque tengo a mis papás que son grandes", aseguró con humor en referencia a Yanina y Diego Latorre.

"No... pero porque me da cosa contagiar, entonces, posta, si hay un caso positivo es como que al minuto me aíslo, pero porque me da cosa ir contagiando por la vida. Ahora que quizás está todo un poco más abierto, que vamos al piso y ensayamos la coreo, me da cosa. O que mamá venga y vaya del canal, y haya otra gente. Yo me siento bárbara, recién terminé de entrenar", detalló.

.

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber cuál fue la reacción del ex futbolista ante su posible contagio y Lola aseguró: "Mi papá es muy miedoso, muy miedoso, así que nada, yo estoy acá en casa, me siento bárbara, me hisoparon a la mañana, así que re bien".

Mientras que Yanina también en estado de aislamiento agregó divertida: "Y Diego está indignado, está atacado, quería tener a Lola todo el día encerrada en un cuarto. Yo al principio la encerré y después dije bueno, la liberamos, si nos contagiamos nos contagiamos todos. Diego empezó a alejarse de la chica, porque viste que la gente te discrimina".