En una nueva edición de "Seres Libres", el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica HD, Jorge "Locomotora" Castro visitó al actor y habló sobre su adicción al sexo, su vicio con el alcohol, su corto paso por las drogas y cómo impactó en su vida a tal punto que debió realizar un cambio.

"La tentación con la merca no te da nada. Yo la probé en Estados Unidos. Casi me muero, me aceleró completamente. Yo estaba en un boliche latino, fui al baño y uno me ofreció una cucharita. A la media hora empecé a mandibulear. No entendía qué me estaba pasando. Me dan ganas de vomitar. Me vuelven a dar otra cucharita. Casi me muero, me tuvo que ir a buscar la ambulancia. No entendía nada. Fue debut y despedida", aseguró el ex boxeador cuando probó la cocaína por primera y última vez.

Respecto la fiesta y el alcohol, "Roña" aseguró que a pesar de haber atravesado episodios oscuros, ya sea el accidente de auto que atravesó, puede controlar el uso y abuso.

"A mí me encantaba la joda. Lo único que hacía era tomar y tomar. Siempre me llevaba gente conocida en auto porque cuando conducí yo me pegué un palo que casi me mate. Me quebré las dos piernas, el hombro, las costillas, me exploté un pulmón y me sacó la dentadura", relató sobre el momento que cambió su vida.

Luego, el ex campeón mundial reconoció que es adicto al sexo ya que es algo que no puede manejar: "Yo tenía relaciones antes de las peleas, entraba más liviano. Es más fuerte que yo. Es algo que tengo que hacer. Me cuesta controlarlo más que al juego".

