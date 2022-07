Locho Loccisano tuvo una participación vertiginosa en "El Hotel de los Famosos". El ahora ex participante fue foco de las redes sociales y de varios medios de comunicación luego de que los integrantes de "La Familia" intentaran eliminarlo mediante cualquier manera y muchos fueron acusados de hacerle bullying, como fue el caso de Emily Lucius.

Ahora, Loccisano y Lucius volvieron a verse las caras afuera del reality y su reencuentro fue registrado por las cámaras de "Socios del Espectáculo". En los pasillos del nuevo estudio de "Canta conmigo ahora", certamen donde van a trabajar - ella como host digital y él como jurado- la tensión de ambos fue evidente.

"Qué divino, estoy feliz por él. Es un gran proyecto, somos dos privilegiados y estamos más que agradecidos", expresó Emily tras abrazar a su compañero. Y agregó tras ser entrevistada: "Todo lo que pasó adentro del Hotel no deja de ser un show así que ya lo conozco y le dije que seguro la vida nos iba a volver a unir y mirá qué lindo momento. Hay que festejar y saber que es un show reality".

Sin embargo, la perspectiva que tuvo Locho fue completamente distinta a la de la influencer. Al ser consultado por Adrián Pallares si su abrazo fue distante, él contestó: "Sí, fue frío. A los fans los saludo con más cariño. Todavía no tuvimos la posibilidad de hablar y Emily cara a cara nunca me había dicho nada en el reality".

Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos"

"Me di vuelta y ella estaba arrastrándose diciéndo que era una rastrera, no se si era un chiste anterior o qué", comentó sobre el reencuentro con la hermana de Belu Lucius, donde la joven apenas lo vio se tiró al piso.

"Decía que estudió actuación e hizo un personaje pero después que no hacía un personaje. Después me decía que no creía en el ataque de pánico que ella sí tenía ataques de pánico", sostuvo sobre las actitudes de Emily con él. Por último, destacó: "Hoy estoy agradecido porque se visualizó, es algo que nos pasa a todos los argentinos".

Video: Locho Loccisano y Emily Lucius tuvieron un frío reencuentro tras salir de "El Hotel de los Famosos"