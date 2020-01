Recuperado tras una fuerte caída que sufrió al andar en monopatín por la Ciudad, José María Muscari disfruta del éxito por siete meses ininterrumpidos de su apuesta teatral: "Sex, viví tu experiencia", que sobrevivió a la crisis económica argentina desde su fecha de estreno.

La obra de Muscari se estrenó en junio en Buenos Aires y logró mantenerse en marquesina durante todo el proceso electoral y la transición política. Con el gobierno de Alberto Fernández ya en marcha, el dramaturgo reconoció: "Creo que es un momento en la Argentina en el que nos estamos acomodando".

.

"Cuando llega un un nuevo gobierno está bueno como ciudadano tratar de tener la mayor ilusión posible", consideró en diálogo con Chiche Gelblung por la pantalla de Crónica HD.

En la misma línea, Muscari fue consultada por su mirada sobre la política. Al respecto, reveló: "Lo voté a Alberto, pero no creo en ningún político. Siempre me encuentro eligiendo al menos peor, al que siento que menos mal va a hacer".

Muscari visitó los estudios de Crónica HD (Hernán Nersesian/Crónica).

Además, aclaró que en las elecciones del 2015 eligió por Mauricio Macri, pero no se "conformó con lo que sucedió" a lo largo de su gestión. Además, confirmó que, en su momento, votó por Cristina Fernández de Kirchner y ésta también lo defraudó.

"No hay ningún partido que me identifique. En éste momento sentía que necesitábamos un cambio, pero tampoco voté con la convicción de que lo que propone Fernández-Fernández está bien. Voté con la ilusión de que nos vaya a todos un poco mejor", sostuvo.

José María Muscari, cómodo con su soltería

Hace poco más de un año que José María Muscari se separó de Guillermo D'Anna y no se muestra presionado por volver a tener pareja. "Es un buen momento de soltería", manifestó y disparó: "No me pienso casar".

El director teatral sorprendió por su opinión sobre la unión civil dado que estaba comprometido con su última pareja. De todas formas, aclaró que no cree "en el matrimonio como institución".

"Hace un año que me separé y es un buen momento de soltería. Uno como artista es como persona, creo que haber creado un espectáculo como "Sex" lo pude hacer en este momento de la vida porque estoy solo, y me estoy reencontrado con mi propio deseo y el del otro", argumentó.