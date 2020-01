Semanas atrás, Erika Basile se hizo conocida públicamente tras denunciar a Pablo Rago por abuso sexual, el hecho habría ocurrido en el departamento del actor en 2015. Sin embargo, el 30 de diciembre se habilitó la feria judicial para continuar con el caso y recién hace pocos días el artista fue imputado. A raíz de la decisión que tomó la Justicia, la mujer volvió a hablar de la causa.

En diálogo con Crónica HD, Basile relató que el actor la había invitado a su departamento para pasar un rato juntos. “Yo accedí a ir, hablamos de todo”, señaló. Además, admitió que ella aceptó que él se le acerque y la bese en un momento de intimidad que tuvieron, pero el problema comenzó cuando se fueron a la habitación y Rago quiso grabarla: “El apareció con una cámara profesional, queriendo filmar la secuencia. Yo me negué y lo corrí. Ahí él me introduce los dedos en mis partes íntimas sin mi consentimiento queriendo que yo lo orine; yo le decía que no me gusta y le pedía que salga”, contó la mujer.

Y agregó: “Casi lastimándome porque me negué a su pedido, se corre y se pone a gritar con un brote psicótico: ‘¿A qué viniste? No sos una nena, te gusta que te traten como una puta’. Y se pone violento verbalmente, sacado... Había fumado marihuana. No era el mismo Pablo que yo vi cuando llegué a su departamento, lo desconocí por completo”.

La mujer sostiene que quedó shockeada por la situación, aunque le dijo que “por ser actor no tenía derecho a humillarme ni a denigrarme”, y señaló que Rago “le hacía burlas”. Basile relató que en ese momento Rago volvió al lugar donde ella estaba y concretó la penetración, “pero no fue con mi consentimiento”. “En ese momento yo trato de zafar pero él ya estaba encima mío, actuó con total impunidad. Se puso violento, loco, caprichoso porque no accedí a lo que él quería", detalló.

Luego del terrible encuentro, Basile asegura que se volvió a cruzar a Rago en algunas grabaciones, ya que ella también es actriz; incluso aseguró que tiene “una videollamada perdida de él en Facebook”. Pero aclara que le molesta que se mezclen las situaciones, ya que ambos siguieron hablando por trabajo luego de esa instancia: “Pareciera que quieren agarrarse de eso para desviar el tema pero no tiene nada que ver una cosa con otra, lo que sucedió fue real”.

"Lo que me importa es que me crea la Justicia, de los medios estoy saturada”, manifestó convencida. “Algunos dichos de Moria Casán, que dijo que está bueno que te orinen encima; a mí no me gusta, y mi ‘no’ es ‘no’, el que Rago no aceptó”, lanzó tajante. En paralelo, criticó al colectivo "Actrices Argentinas" por no haberla contenido: “No recibí ningún mensaje ni llamado, serán amigos de Pablo, siento que lo respaldan”.

Por último, comentó que al finalizar la macabra noche se fue a su casa: “Me quedé pensando, no podía creer lo que estaba pasando. No fui a pasarla mal, y que me abuse, fui para tener relaciones y conocerlo, no para ser forzada”.

"Me quedé perpleja, en un ataque de pánico... lo desconocí, me dio miedo”, sostuvo. Por el momento, no recibió ningún tipo de propuesta de arreglo económico de parte del actor ni de su entorno. No obstante, señaló: “Tuve muchas llamadas perdidas que no se de quiénes eran”.