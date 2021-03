Luego de consagrarse como ganadora de "MasterChef Celebrity", Claudia Villafañe aceptó tener su propia columna gastronómica en un programa radial y esta semana lanzó una edición limitada de sus famosas pastas.

"Los ñoquis de la tata" es un proyecto que Villafañe sacó a la venta y consiste en 500 cajas preparadas que incluyen seis porciones de ñoquis, una botella de salsa de tomate casera, queso parmesano y una baguette. Lo que más llamó la atención en las redes sociales fue el costoso precio que tiene cada caja: ¡3500 pesos!

Muchos de los usuarios hicieron referencia al valor de las pastas y criticaron, sin piedad, a la empresaria. "Está caro el asunto", "¿3500 pesos los ñoquis? Los famosos viven un mundo re volado", "Los hace una fábrica que se llama Carta Corta , llevan la cara de Claudia Villafañe en la caja y te cobran una fortuna", fueron algunos de los tantos mensajes en Twitter.

Sin embargo, algunas personas apoyaron el emprendimiento de la ex de Diego Maradona y comentaron al respecto: "Compraría los ñoquis de Claudia Villafañe", "Los ñoquis de Claudia Villafañe vienen para seis personas, con salsa y queso incluido. Y la presentación es genial. No me parece tanto escándalo".