Después de tanta espera y expectativa, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich vuelven a la televisión con "Socios del Espectáculo" en El Trece. Los ex conductores de "Intrusos" contarán con la presencia de Graciela Alfano, Karina Iavícoli, Mariana Brey y Luli Fernández en su experimentado panel.

A pocas horas de que se estrene el ciclo de espectáculos, Mariana Brey reveló interesantes detalles durante su participación en "Polino Auténtico": "El programa va a tener sus segmentos, las bombas y los escandalones son muy minuciosos, por eso estamos ensayando mucho, después algunos errores en el aire van a existir pero va a estar bueno".

El equipo de "Socios del Espectáculo" en El Trece.

Respecto el vínculo que formó con sus compañeros, la panelista contó: "Estuvieron muy divertidos los ensayos, nos ayudaron para generar química porque nos conocemos pero con los chicos yo no había trabajado nunca".

.

Si bien pudo conocerse con la mayoría de sus colegas, la conductora confesó que no logró ensayar con Graciela Alfano: "Ella no estuvo en los ensayos, llega el lunes directo para el estreno. Ella es bastante relajada, no es una mina que esté pensando cómo está dando en cámara, sí es super profesional, llega en horario y lista".

Y cerró: "Hablé con ella y me dijo que llegaba el fin de semana y creo que le iban a mandar un material para que vea como es el programa pero ella es muy profesional".