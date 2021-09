Lágrimas y frustración fue lo que se vio en la primera gala de eliminación de " Bake Off 2021". Los 14 participantes tuvieron que realizar una "candy cake" de 20 centímetros y no todos pudieron enfrentar el desafío.

Hernán fue una de las grandes sorpresas ya que, tras mostrarse como uno de los mejores de la semana, sufrió un fuerte tropezón con su preparación: se le desmontó la torta completa.

Angustiado por lo sucedido, expresó: "Me quiero ir te juro. No llego". Mientras que minutos después, soltó en llanto: "Me siento descompuesto. Me falta el aire".

No obstante, todas aquellas inseguridades desaparecieron a la hora de presentar su preparación: "Me encanta cómo quedó".

"Traté de contenerte y darte mi experiencia. La mejor forma de aprender es prueba y error. No está rico el bizcocho, no te representa", manifestó Dolli Irigoyen.

.

Gisella fue otra de las que sufrió en la gala. "No se si reír o llorar", dijo al presentar su receta. Es que al igual que su compañero, su torta se le desmoronó. Pese a las adversidades, el jurado reconoció su esfuerzo.