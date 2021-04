Cuando los rumores de ruptura con Brenda Asnicar crecen cada vez más, Duki sorprendió con el lanzamiento de su nuevo álbum. Entre los 18 temas, en los que cuenta con colaboraciones de distintos artistas de la escena, se destaca "Muriéndome", en el que, junto a Khea, muestra tristeza por un amor.

El disco "Desde el fin del mundo" estuvo disponible desde este jueves y causó una revolución en las redes, dado que es el nuevo material del trapero más importante del país.

A diferencia de sus otras producciones, en su nuevo disco muestra una faceta con nuevos sonidos, flows y bucea por diferentes géneros, fusionándolos con trap.

Entre ellos, el tema "Muriéndome" que realiza a dúo junto a Khea, una especie de rock/pop alternativo en el que se anima a cantar además de rapear.

Pero la letra es muy especial, porque trata de un amor que se fue, y sale a la luz justo cuando en las redes se va confirmando que el rapero y la actriz no están más juntos.

Se mostraron juntos públicamente solo una vez.

"Toda esta plata no me sirve si no estás vos, siento que nada me llena si no estás vos, y yo te pido perdón por no saber que hacer conmigo, ya no le encuentro sentido a la situación. A veces siento que te amo y a veces que no", comienza diciendo Khea en la primera estrofa.

"Antes de hablar de mí, pensalo bien, no fui yo el que fallé. Y ahora que todo te lo conté mis secretos sabes que le voy hacer", se suma Duki.

"En la oscuridad estoy buscándote, juro que no quise lastimarte, y tus amigas dicen que no te hago bien, tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome", dice el estribillo.

En el segundo verso, el creador del disco comienza a cantar más desgarrado: "Siempre estoy lidiando con la guerra de las ganas, con ese odio y amor de fin de semana. Y vos haciendo de nuevo la que no te importa nada".

"Y yo tratando de aguantar para no perder el alma... Y yo haciéndome el duro como si no me importara...", dice a los gritos el artista. Y finaliza: "Y los dos sabemos que si no estamos juntos el mundo se acaba".

.

El tema, que parece hablar de una relación tormentosa, tiene algunas semejanzas con la historia de Brenda y Duki ya que fue un romance oculto por un tiempo, y luego hubo varias peleas y reconciliaciones en el medio.

Hace algunos días, Asnicar fue motivo de polémica al mostrar involuntariamente un video lo que parecería ser cocaína sobre un plato. Semanas atrás se la vio con un joven empresario, lo que confirmó la ruptura con el "Duko".

Y esta semana contestó preguntas en su cuenta de Instagram y cuando un seguidor le dijo cómo hacía para enamorarla, respondió con un palito a su ex: “Cociname rico, cuidame, sé honesto y contá conmigo. Porque doy mucho amor...”.

¡Mirá el video!