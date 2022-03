La ruptura entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue dando que hablar, y ante los dichos que hizo el rugbier sobre una posible infidelidad, comenzaron a circular rumores de que la actriz habría estado con otra persona. Si bien se mantienen en contacto y públicamente comentan que su vínculo quedó en buenos términos, Alturria reveló que le encontró mensajes sospechosos a su ahora expareja, y por eso decidió terminar la relación "antes que pase a mayores".

.

En una entrevista que le brindó a "LAM", el joven indicó que no hay vuelta atrás en la separación. Luego, en el programa de Ángel de Brito hablaron con la conductora y ella compartió su opinión ante la decisión de Leo de dar un paso al costado. "Por cosas que pasan, supongo que por que no hay más amor. La verdad es que no había pensado en separarme pero está todo bien, no tengo un amor egoísta", expresó.

Lizy Tagliani dijo que ella no quería separarse de Leo Alturria.

"Nos llevamos bien por suerte. Fue mucho tiempo y es muy difícil cortar y no terminamos mal tampoco", agregó, al asegurar que todavía hay mucho cariño entre los dos y que incluso salieron a cenar tras el distanciamiento.

En cuanto a las versiones de infidelidad que circulan por los chats que Alturria le encontró con otras personas, Lizy señaló: "No le fui infiel, no estuve con nadie. Yo no tengo nada para decir de eso, él si quiere que cuente lo que tenga ganas".

Lizy Tagliani aseguró que no le fue infiel a Leo Alturria.

De todos modos, en las últimas horas, la figura publicó en Instagram un historia que muchos interpretaron como una fuerte indirecta para el cordobés. "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder así acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad", dice el texto que compartió.

La historia de Lizy Tagliani que sería una indirecta para Leo Alturria.

Mirá lo que dijo Lizy Tagliani de su separación con Leo Alturria