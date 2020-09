El 27 de julio el mundo de la farándula argentina quedó paralizado ante la repentina muerte de La Floppy, inseparable amiga de Lizy Tagliani. Tras un poco más de un mes de duelo, la conductora se animó a hablar sobre los últimos días de su entrañable asistente.

Fabián Peloc, popularmente conocida como La Floppy, murió luego de haber sido diagnosticada de leucemia. Todo comenzó con un fuerte dolor al costado de su estómago y tras algunos análisis de sangre en Fundaleu, le confirmaron que se trataba de cáncer. Un tiempo antes de ese diagnóstico había dado positivo en coronavirus, el cual logró superarlo sin problemas.

.

Durante su internación fue acompañada por Lizy y su hermana, Claudia, ya que su mamá Feli desconocía su estado de salud. "Fue muy difícil sobre todo porque fue desde el primer diagnóstico. Cuando habló el doctor nos dijo el desenlace más probable", contó la presentadora en diálogo con "Intrusos".

"El diagnóstico de leucemia fue después del Covid-19, pero no salió por análisis del virus. Ella empezó con un dolor en la panza al costado, llamó a la ambulancia... pero siguió con los dolores. Se la llevaron al centro médico, le hicieron un hisopado, le dio negativo y lo que me decía La Floppy era que tenía un desorden en la sangre. Le mandaron a hacer un análisis y dijeron que tenían que llevarlo a Fundaleu. Ahí le dieron el diagnóstico", aclaró.

La Floppy y Lizi Tagliani eran muy buenas amigas.

En cuanto a cómo la estilista tomó la noticia, reveló: "Ella sabía su diagnóstico pero creía que era muy leve, sabía lo que tenía pero no sabía la gravedad". En ese sentido reconoció: "Hubo una etapa de la primera o la segunda semana que pensé que el médico había exagerado por cualquier eventualidad porque la veía tan bien, estaba tan bárbara".

Incluso, detalló cómo La Floppy pasó los últimos días internada: "Comía como comía siempre... estaba espléndida, parecía que estaba en un hotel. Ella parecía que estaba en un spa".

"Creí que los médicos nos dijeron eso por las dudas. Me mandaban audios unos amigos que saben del tema y me decían que lo máximo que podía pasar era un trasplante de médula", recordó. Además aseguró: "El primer día del análisis me llama Claudia llorando que el médico le dijo que era muy grave, que su hermano se iba a morir. Pero nosotros no vimos ninguna desmejoría".

"Pero cuando pasó se me vino el mundo abajo. Fue una sensación de dolor tan grande", lamentó Lizy con la garganta quebrada de emoción.