Hace tan solo pocos días se dio a conocer la noticia de que Lizy Tagliani y su novio Leo Alturria estaban separados. Tagliani y Alturria salían desde 2019, cuando se conocieron en uno de los programas que conducía la capocómica. Pero luego de dos años y medio de relación, se terminó la pareja.

A pesar de indicar que la separación fue en buenos términos, Alturria hizo un filoso comentario en redes que dio a entender que la conductora le habría sido infiel. "No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más", le dijo a una seguidora.

.

Tras ese comentario, Lizy Tagliani se comunicó con "Flor de Equipo" y dio su versión de los hechos. "Quiero decir que hay un porcentaje de verdad en lo que dijo, pero no es tan así. Él y yo sabemos muy bien lo que pasó, nos queremos", dijo Lizy y agregó: "Le dije que nos quedemos con la gente que no nos juzga. Vos y yo sabemos quiénes somos y cómo somos como personas".

Por otra parte, contó cómo se siente Alturria tras la difusión de su separación: "Leo se siente tan agredido en las redes y en todo que contestó lo que mejor le salió, como le sale y es lo que le pasa, pero nada más. Lo entiendo, de alguna manera".

"Como le digo a él, en definitiva somos él y yo, no tenemos una familia. Yo no estoy con cuatro pibes encerrados en una habitación y llame al cable para que corten la televisión para que los pibes no vean todo lo que se dice sobre su papá y su mamá", agregó.

Para lleva tranquilidad, indicó: "Estamos bien en medio del quilombo".

Mirá el video con la palabra de Lizy Tagliani y su supuesta infidelidad con Leo Alturria