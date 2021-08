En un gran momento de su carrera profesional tras su regreso al teatro con la obra "Los Bonobos" y el programa que conduce en Telefe, "Trato Hecho", Lizy Tagliani hizo referencia a su vida privada junto a su novio, Leo Alturria, y habló sobre la posibilidad de comenzar una familia.

La comediante de 50 años aseguró que aunque no siente el deseo de tener hijos, si hubiese algún niño que quiera o necesite ser criado por ella, lo haría sin dudar. "No es una necesidad que tenga yo, nunca la tuve, pero, como te digo, si hay un nene que la opción soy yo, es como, sí, obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible”, reveló en "Implacables".

.

“Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé. Algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”, argumentó Tagliani sobre su falta a la hora de poner reglas.

.

En ese sentido, la conductora de televisión recurrió a su novio en el caso hipotético de comenzar una familia: “No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”.

