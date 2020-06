Durante la cuarentena por coronavirus en varias oportunidades Lizy Tagliani reveló cuánto extraña a su novio, Leo Alturria, ya que cumplen con el período de aislamiento social en domicilios diferentes. Pero en el mediodía de este lunes la conductora fue sorprendida y finalmente se reencontró con su amor.

Pese a contar con el permiso para circular por la vía pública, la presentadora solo lo utiliza para cumplir con su labor en "El Precio Justo" y después regresar a su casa. Incluso como la actividad de las peluquerías aún no está habilitada, debió cerrar uno de sus locales.

Pero una de sus mayores angustias era no poder compartir tiempo con su pareja más allá de las videollamadas o las redes sociales. Por eso, cuando el joven apareció en el programa, Lizy no pudo evitar la emoción.

Con todas las medidas de higiene y seguridad, los tortolitos protagonizaron uno de los momentos más emotivos del programa ya que pudieron abrazarse y besarse ante las cámaras. A través de una estructura de nailon, la feliz pareja tuvo un romántico reencuentro en medio de la pandemia.

Lizy Tagliani con Leo Alturria antes de la pandemia.

"Es la primera vez que lo veo después de 88 días. Nunca nos vimos, hablamos por videollamada", reconoció la presentadora. Al momento de verse, Leo aseguró: "Estoy nervioso. Me tiembla la voz".

Después de casi tres meses distanciados, la capocómica reflexionó: "Te quiero decir que te amo. Te extrañé mucho todo este tiempo, mucho. A veces me agarraban los arranques que, ya sabes, que te decía por teléfono. Te hacía escenitas y me puse celosa en un momento porque decía '¿cómo es que no nos podemos ver o qué estarías haciendo?' Pero todos los días me voy a ir a dormir con una sonrisa pensando en que esto pronto va a pasar y vamos a poder volver a estar juntos".