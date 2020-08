Hace una semana falleció La Floppy, gran amiga y asistente de Lizy Tagliani, por una leucemia fulminante que le habían diagnosticado días atrás. Por eso ayer, la conductora participó de un emotivo homenaje que Marley preparó en "Por el mundo en casa" y se emocionó al hablar de ella y recibir un tierno mensaje de la madre.

En la charla, Lizy contó anécdotas sobre Floppy y la producción preparó un clip con diferentes momentos divertidos que la tuvieron como protagonista. También se mostraron imágenes inéditas de la participación de las dos en el especial de "El muro infernal".

También contó cómo fueron las semanas previas al trágico desenlace: "El médico el primer día nos dijo que era muy grave. Y yo ese día sospechaba, me lo imaginé porque me parecía que era tan real la explicación del médico".

Luego, Tagliani se sensibilizó al contar que debió mantener oculta la enfermedad de su amiga para no preocupar a su madre: “Lo que más me duele fue haberle mentido a su mamá todo este tiempo por pedido de La Floppy y después que ella no la pudo ver cuando la sacamos de la clínica. Le volví a mentir y le dije que en un tiempo iba a poder hacerlo para despedirla. Son mentiras que parecen tontas pero que duelen. Pero estoy contenta de mantener el vínculo con su mamá”.

Para darle alivio a la animadora por esa mentira piadosa, Marley puso al aire un mensaje de voz que Feli, madre de Floppy, quiso hacerle llegar: “Gracias a todos, soy la mamá de Floppy. Estoy muy emocionada y agradecida por tanto amor y demostraciones de cariño hacia ella. Sobre todo a vos Lizy, que fuiste una amiga incondicional siempre. Y lo seguís siendo. Los quiero mucho y vos lo sabés. Marley te agradezco tanto cariño, los quiero mucho a todos. Y mil gracias por tanto amor”.

La actriz comenzó a llorar mientras Marley intentaba consolarla. “No sabés cómo me gustaría abrazarte”, le dijo, haciendo referencia a los recaudos que debían tener por la pandemia.

