Hace unos días, Leo Alturria le pidió casamiento a través de las redes a Lizy Tagliani y la conductora aceptó la romántica propuesta. Los tortolitos, que se encuentran separados por la cuarentena obligatoria por el coronavirus, se mantienen conectados a través de las redes y se muestran súper enamorados.

"¿Te imaginás de blanco mi amor?", escribió el joven y ella rápidamente contestó: "Ay te amo... ¿de blanco vos o yo? Si es así, acepto".

Lo cierto es que en pleno aislamiento, la humorista ya comenzó con los preparativos de su boda y este martes en "El precio justo", se comunicó con su pareja y juntos comenzaron a hablar de la gran fiesta.

"Estoy muy ansioso por sentarnos a charlar y planificar la fiesta. Quiero que sea en un salón y a la noche. No quiero correr el riesgo de que surja una tormenta en plena fiesta y tengamos que salir corriendo", aseguró el portero.

Luego, Lizy quiso saber dónde iban a convivir luego del casamiento y él sugirió que sea en su hogar: "Mi casa es medio chica pero si querés venirte para acá, es acogedora".

"Sí, me encantaría. ¿Voy a tener la obra social de los encargados de edificio? ¡Ay, ahora ya veo que te rajan!", contestó ella fiel a su estilo.

Y él expresó: "Mira que la gente del edificio quiere estar en la boda eh, ya con ellos somos 200 invitados".

Aunque Tagliani aclaró que es mejor tener dos casas y explicó el motivo: "Creo que igual vamos a tener dos casitas porque entre mi perro y yo te vamos a enloquecer a los tres meses".

Por otro lado, Leo hizo una llamativa confesión: "En un momento tenía miedo porque pensé que al casarme era como que me ibas a secuestrar. Me daba miedo no poder ir a los cumpleaños de mis amigos, a tomar algo con ellos. Vas a tener que controlar el tema de los celos, sabes que soy una persona muy sociable".

Y en ese momento, la presentadora dijo con humor: "Le voy a pedir a Mauro Zeta que me traiga una (tobillera)".

Por último, Alturria le contó a su novia la fantasía que tuvo al imaginar su boda: "En un momento se me ocurrió hacer algo diferente: vos de esmoquin y yo vestido de novia, ¿te imaginás?".