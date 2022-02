Lizy Tagliani y Leo Alturria terminaron su relación de casi dos años hace algunas semanas de manera inesperada. Al principio, la pareja anunció su ruptura comentando que fue una decisión muy sincera entre los dos y afirmaron que era en los mejores términos. Al poco tiempo, se desató un gran revuelo cuando Alturria dio a entender en las redes que la conductora le había sido infiel.

Así, comenzó un ida y vuelta entre los ex novios con comentarios muy filosos, que evidenció que la buena onda entre ellos terminó. Ante la polémica que generó este enfrentamiento en las redes, Tagliani compartió en un evento al que asistió, detalles sobre la situación con el rugbier.

En principio, afirmó que no tenían "ningún código" y que en la pareja se daba por entendido el hecho de ser fiel. Luego, aseguró que no coqueteó con otras personas y cuando el cronista de " Intrusos" le mencionó los picantes dichos de su expareja, respondió: "No me consta, no me lo dijo".

Lizy Tagliani aseguró que no coqueteó con otras personas, luego de los dichos de Leo Alturria.

En cuanto al fin del noviazgo, la actriz explicó que últimamente se comportaban como amigos y que estaban sin amor. "Nos queremos mucho, ahora estamos de verdad en un impasse. Le digo que no hablemos ahora anto, empezas a sacar cosas por que estás enojado, escuchas algo, ves algo", agregó.

Hacia el final, indicó que no se arrepiente de la decisión de terminar el noviazgo, pero sí admitió a modo de chiste que algún que otro "te amo" se le escapó en el último tiempo. Además, dijo que todavía le manda al joven cordobés fotos de su perra Tati, ya que era su preferida.

Mirá lo que dijo Lizy Tagliani sobre su vínculo actual con Leo Alturria