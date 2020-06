Hace poco más de una semana trascendió el primer caso positivo de coronavirus en un miembro del staff de "El precio justo". Con en el transcurso de los días se confirmaron varios casos más que involucran no solo a trabajadores de Telefé sino también a figuras de la farándula argentina que participaron como invitados del ciclo de entretenimiento.

No obstante, el caso positivo de COVID-19 que más impactó a todos fue el de la conductora del programa, Lizy Tagliani. Por suerte, el mal trago pasó rápido ya que este viernes se sometió a un nuevo hisopado y el resultado del test dio negativo, es decir, la humorista superó la enfermedad.

El caso de Lizy fue de lo que se catalogan como "asintomáticos", esto quiere deicr que no tuvo ningún tipo de consecuencia física a lo largo de la evolución del cuadro. En diálogo con " Telefé Noticias", la presentadora expresó: "Estoy muy emocionada porque recién me acaba de llamar la doctora para decirme que el segundo test dio negativo. Así que estoy sola festejando con mis perros. Es una alegría muy grande, y ahora me dijo la doctora que voy a hacerme un análisis de sangre para ver si generé los anticuerpos. Estoy contenta".

Lizy Tagliani compartió su felicidad en las redes.

Además, comentó que "la carga viral fue poca" en su caso según los análisis que le realizaron. "Es muy emocionante porque he pasado un montón de cosas. Una angustia tremenda al principio porque no sabía qué estaba pasando. Los que estamos ahí en la empresa sabemos todas las medidas que se toman, entonces cuando pasó esto me sentí muy shockeada", manifestó sincera.

Y agregó: "Hubo un apoyo tan grande de toda la gente, hubo mucho amor y eso me hizo calmar, y más saber que la mayoría de los invitados dieron negativo, salvo Belén (Francese) y Miguel (Ángel Cherutti) a los que les mando un beso enorme".

.

Por último, Tagliani se refirió a la situación de Leo Alturria, su pareja. "Mi novio fue a mi programa, y se está enterando ahora por tele que estoy curada. Cuando Leo dio negativo yo me puse muy contenta porque él tiene un amor tan grande por su trabajo, y además yo decía que si él daba negativo era una forma de ejemplo para que entiendan el nivel de cuidado que nosotros tenemos", concluyó.