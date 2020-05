Los programas de la televisión argentina sufrieron alteraciones en sus contenidos por las restricciones que implicó la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus. Al igual que en tantos otros empleos, se debieron tomar medidas preventivas para evitar el contagio de la enfermedad. Micrófonos envueltos en plásticos, menos panelistas, escasos invitados y grandes distancias entre los integrantes de los ciclos se puede apreciar desde que se decretó el aislamiento social obligatorio.

Todas estas medidas hicieron que "El precio justo", el ciclo de Telefé, pierda parte de su esencia y eso a Lizy Tagliani parece que ya no le agrada. "Lizy piquetera. Su programa no le gusta nada", indicó este martes por la tarde Augusto Tartúfoli en " Confrontados".

¿Se cansó?

"A partir del distanciamiento social cambió el programa de Lizy y ya no tiene el ida y vuelta con el público y no lo quiere hacer más", sostuvo el periodista. Y agregó: "'No me quiero quemar' dice Lizy. Hay un juego que quiere tirar a la basura que no lo aguanta más".

Por último, reveló que la humorista se mostró enojada con la producción, aunque con el canal mantiene buen trato ya que sabe que "ahí va a tener revancha". ¿Será así?

¡Mirá!