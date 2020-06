Finalmente se confirmó lo que se temía: Lizy Tagliani tiene coronavirus, al igual que varios de sus compañeros de Telefé. Ella dio la noticia a través de su Instagram: "Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. Estoy sin ningún síntoma aún... voy a procesar esto y vuelvo a contestar dudas. Abrazo", fue su primer mensaje.

Luego subió una foto en su casa junto a sus mascotas y escribió: "Hoy estoy un poquito triste pero en cuanto mejore los voy a tener al tanto de cómo la voy llevando". Más tarde, en diálogo con "El noticiero del mediodía" por el canal de las pelotas, Lizy aseguró: "Sólo fui a hacer El precio justo, en mi barrio no salí a dar una vuelta, quiero llevar tranquilidad a mis vecinos. Al salir a trabajar sabía que estaba expuesta y me cuidé mucho".

La foto con la que Lizy Tagliani comunicó la noticia en las redes.

Sensibilizada, admitió: "La angustia es inevitable. Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado, por mí, es muy estresante. Sobre todo para mí; a mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie".

Y explicó: "Les avisé a mis amigos y ellos me decían que todos me conocen. Pero no me importa si me conocen; es una sensación mía. Es una angustia y un dolor que sólo lo conozco yo. Por ahora no puedo vivirlo de otra manera. Capaz en cinco minutos se me pasa, no sé". Sobre el final manifestó: "También siento la necesidad de llevarle tranquilidad a la gente porque si no sos persona de riesgo lo podés transitar como lo estoy transitando yo. Porque esto no es que me lo agarré ayer. No es que uno lo va a pasar mal, excepto que seas persona de riesgo".

A todo esto, su novio Leo Alturria había ido al piso del programa para hacer un "reencuentro" ya que no se veían desde que comenzó el aislamiento obligatorio. La grabación de ese momento tuvo lugar el sábado, y recién el lunes se confirmaron los primeros casos positivos en la producción del ciclo.

En el medio del diálogo con Germán Paoloski, conductor del noticiero, este hizo un fuerte descargo contra los que "culpan" a los contagiados. "No por decisión nuestra ni de este canal ni de otros canales, el gobierno decidió exceptuar a los medios de comunicación. Todos venimos a trabajar. Bueno, todos no. En este canal hay gente que no viene a trabajar y está en su casa", comenzó.

Y detalló: "Se hizo un protocolo especial. Nosotros, que tenemos que venir a trabajar, corremos el riesgo de contagiarnos. Pero es un riesgo que, lamentablemente, tenemos que correr porque el gobierno dijo ustedes son esenciales y están exceptuados".