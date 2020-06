Liz Solari hizo un descargo luego de ser criticada en las redes por publicar una reflexión tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. "Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido. Vinimos a recordar que somos amor", había escrito hace 24 horas la conductora junto con dos imágenes: la primera, el encuentro de las manos de un humano y un chimpancé, y la segunda, dos personas de distinto color de piel.

Ayer salió a defenderse: "Mi mensaje habla de la importancia de unirnos, más allá de nuestras diferencias físicas y diferencias materiales, y reconocernos como una familia espiritual, que es eso lo que yo considero que somos. Retraté con dos fotos la unión más allá del racismo, la unión más allá de sexismo, la unión más allá del especismo, que son tres formas de discriminación que existen simultáneamente hoy, y que ninguna es más o menos importante que la otra y que considero importante poder comunicarlas y poder hablar de ellas".

Y agregó: "Mucha gente no entendió el mensaje, eso es normal y natural, pero mucha gente lo malinterpretó y reaccionó de manera muy violenta y agresiva. Eso es lamentable, porque considero que no podemos entender algo y podemos buscar una forma de que sea un espacio para aprender algo nuevo o para entenderlo y no estar de acuerdo en base a lo que cada uno decida. Mi mensaje fue de unión, amor y esperanza, y esas son las intenciones y esa es la esencia que hay adentro mío. Espero que esto haya ayudado a aclarar y que si hay alguien que se haya sentido ofendido por ésto, que me disculpe. Justamente saqué la foto no por los haters, las personas que desparraman odio, sino porque jamás se me cruzó por la cabeza que eso podía ofender a alguien hasta que alguien me lo dijo, eso es todo. Espero que este mensaje ayude a aclarar, y a que estemos todos tranquilos".