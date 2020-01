Los rumores sobre el levantamiento de la obra que se realiza en el Radio City de Mar del Plata circularon en varios programas de televisión y portales web, pero lo que a Marcelo Polino más le dolió fue la actitud de José María Listorti, viejo compañero suyo en Laflia, productora de Marcelo Tinelli en la que ambos trabajan.

Listorti, conductor de "Hay que ver" (El Nueve), fue lapidario: "Mirá si Gasalla lidera la taquilla...", tiró irónico. "Igual, me contaron un rumor que no pienso decir. Aparentemente, parece ser que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes. Fuera de joda, por todos, por los técnicos, por los productores, por Gasalla también", agregó.

Polino usó su espacio del fin de semana en radio Mitre para responderle, enfurecido: "Desde el 26 de diciembre me paso desmintiendo cosas de nuestra obra. En un momento ya como que me lo tomo a chiste porque si no tengo que comprarme un (revólver) 38. Más me dolió lo que pasó con el programa de Listorti, porque es la empresa en la que yo trabajo. Porque más allá de dónde salga el rumor, si yo trabajo para una productora donde he hecho lo que me pidieron, y vos estás ahí con un rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y decir 'che Poli...'.

Y fue más allá: "Listorti es un cagón porque se mete con el trabajo de los demás y no aprendió a hacer periodismo de espectáculos", sostuvo el jurado del "Bailando". Y arremetió: "Igual Listorti nunca aprendió nada. Hace quince años que hace periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue hacer chistes misóginos y tratar mal a las mujeres en su carrera", aseveró Polino, afirmando además que José María siempre fue un mal compañero y un mal educado.

Notablemente enojado por la propagación de rumores sobre el levantamiento del espectáculo, presumiblemente por escasez en la venta de entradas, Marcelo se mostró molesto por no ser consultado al respecto antes de que trataran el tema en el ciclo de la tarde. "Periodísticamente tiene que cerrar la boca, me pudo llamar y preguntar. Lo mínimo que pudo hacer Listorti era comunicarse conmigo", señaló enojado a la vez que advirtió que esto "recién empieza". "Me preocuparía por el rating que hace Listorti y no en una obra de teatro", sentenció.