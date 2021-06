De visita en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos Hablar" Lissa Vera compartió algunos estremecedores detalles sobre uno de los momentos que marcó su vida: cuando intentaron secuestrarla en pleno furor de "Bandana".

La artista comenzó a explicar la repercusión que tuvo el intento de secuestro en su economía personal: “Mis ahorros de Bandana se fueron cuando me quisieron secuestrar, que me tuve que borrar de mi barrio. Eso fue horrible”.

Vera contó que los secuestradores tenían toda la maniobra planeada: esperarla en su barrio. Sin embargo, de pura casualidad, la cantante no viajó por esa ruta y los agresores no pudieron actuar. “La noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario", manifestó.

A pesar de que no pudieron cumplir con su cometido, la banda de secuestradores se presentó en el hogar de un amigo de Lissa y lo amenazaron con llevar a cabo su plan. Fue de esta forma que Vera se enteró del intento de secuestro: “El papá de este chico fue a hablar con el mío. Yo justo tenía un viaje a Paraguay y en lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí”.

Las Bandanas se separaron en 2004, y tuvieron un reencuentro en 2016.

Después de que la artista se marchara, la familia de la ex Bandana también se mudó a Paraguay, país vecino en el que tenían familia. No obstante, Vera debió mantener silencio sobre el secuestro. "Tuve que guardarlo porque justo estábamos en la época de plena locura, no tenía que enterarse nadie", recordó.

Contrario a su objetivo, el escándalo se filtró en los medios y la cantante recibió ayuda del productor televisivo, Gustavo Yankelevich. "Nos ayudaron y estuvimos viviendo como un mes adentro del Abasto Plaza, en un hotel, porque no podíamos volver", agregó.

Aunque la ex "Bandana" ya no se vio expuesta a ningún peligro, una amiga de la artista si fue secuestrada: "La agarraron en el medio del centro de San Justo, la trataron de meter a un auto y le preguntaban donde estaba yo".

Lissa Vera continuó trabajando en el entretenimiento luego de Bandana, participando en programas como ShowMatch y Gran Hermano Famosos.

“Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquiler y en cosas. Cuando terminamos el contrato, si bien fue voluntario, yo me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”, concluyó.