Ya designados los dos finalistas de "El Hotel de los Famosos", los ex integrantes continúan hablando de su experiencia en el reality. Es el caso de Lissa Vera quien, tras su salida, fue criticada por su "traición" a Locho Locciano y en esta oportunidad pudo hablar de aquel evento.

En "Nosotros a la Mañana" le preguntaron a la "Bandana" cuándo cambió su decisión y votó al ex "Combate" que le había dado la "Inmunidad". Al respecto advirtió: "No, no lo traicioné. Él me extorsionó. Se aprovechó de mi cansancio, fui la única mujer que quedó ahí, no tuvo piedad de mí y se metió en el baño cuando me estaba terminando de cambiar, sin micrófono, no hay cámaras ahí".

"Vino, me agarró del brazo y me dijo 'con Walter te vamos a votar pero vos después tenés que votar lo que nosotros te pedimos'. En el momento quería que salga del baño así que le dije 'si, si, si' y lo tomó como que era una palabra. Pero la verdad que no tenía ganas de hacer eso. Lo iba a hacer porque tanto Martín Salwe como Locho eran rivales en ese momento. Pero después cambié de opinión cuando lo vi ganar tres días seguidos a Locho haciendo trampa. Te ventajeaba", argumentó Lissa.

"Cuando vi eso dije 'ni en ped... No quiero llegar a la final con este que pibe me va a tirar de la H como la huérfana del pibito del tobogán'", sostuvo Vera. Además, comentó que expresó ante sus compañeros que su rumbo iba a ser distinto: "Dije que no quería hacer lo que me estaban pidiendo y no lo hice, pero además lo blanqué. Se los conté a todos".

.

Consultada por cuál de sus compañeros "tenía otra imagen que no salía en pantalla", Lissa soltó con seguridad: "Locho. Por varios motivos. No es mal pibe, pero te voy a separar la persona de lo que es el personaje que entró al hotel".

"Locho lo que hizo fue buscar el punto débil de cada uno para hacerlo explotar y hacerlo quedar mal en las cámaras. Él después fingía demencia. Se manejaba de esa manera. Utilizaba la lástima de los demás. Igual después los demás se zarparon porque estaban tan enajenados que hubo maltratos que no estuvo bueno. Yo misma le pedí disculpas", concluyó.

Video: Lissa Vera justificó su "traición" a Locho Locciano en "El Hotel de los Famosos"