Después de una larga batalla contra la leucemia, en la que fue sometido a quimioterapia y estuvo hospitalizado en terapia intensiva, Lío Pecoraro confirmó en " El Run Run del Espectáculo" que ya se encuentra sano y venció a la dura enfermedad.

"Hola a todos espero que esten muy bien, tengo una muy feliz noticia. Estoy en mi casa y muy feliz. Terminamos la primera etapa del tratamiento que se llama inducción. Mi médula está sana y a partir de ese momento generó glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Está sana", comenzó en un posteo de sus redes.

Lío Pecoraro fue dado de alta antes de comenzar con la segunda etapa de quimioterapia

"Quiero agradecer a todo el personal completo del Hospital de Clínicas por haberme atendido en esta etapa y en la que viene. El hecho de donar sangre salva vidas. Me puse muy contento cuando me enteré que mucha gente fue. Lo mío ya está decretado, ganado y sanado. Y a partir de ahora disfrutado, ¡carajo!", manifestó emocionado.

"Decretado, ganado y sanado", arrancó Lío apenas tuvo comunicación con "El Run Run del Espectáculo". "Estoy emocionado, me va a costar un huevo hablar. Es la primera vez que salgo al aire en un programa", dijo entre lágrimas.

El conductor se mostró feliz en " El Run Run del Espectáculo" al contar que ya fue curado de la leucemia

También explicó lo doloroso que fue enterarse de su enfermedad: "Es muy difícil cuando una persona de la nada se encuentra con un resultado que no espera y le dicen que está enfermo. Es muy duro".

Pecoraro también recordó cómo fue el momento en que se ingresó en el Hospital de Clínicas: "'Fernando, me tengo que internar hoy, no puedo a esperar al martes'. Ese día fui caminando a internarme con los valores ultra bajos. No entendían como fui a internarme ese día. Apenas llegué me pusieron en una habitación con Fernando que me acompañó desde el día uno. Esa misma noche arranqué con el tratamiento. Con las famosas quimioterapias".

Antes de cerrar el ciclo de " El Run Run del Espectáculo", Lío finalizó con: "No hay enfermedad en mi organismo, pero tengo que seguir con el tratamiento".