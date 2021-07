La edición del sábado de “ El Run Run del Espectáculo” comenzó de una manera especial. Luego de varios meses, la conducción del programa estuvo dividida entre Fernando Piaggio y Lio Pecoraro, quien regresó al show luego del trasplante de médula ósea que recibió durante abril.

La noticia que recibió el periodista sacudió al programa. La leucemia que le diagnosticaron lo obligó a ausentarse del ciclo que se emite los sábados y domingos en Crónica HD. Sin embargo, su peor momento ya fue superado.

.

Piaggio y el panel se mostraron emocionados por la llegada de Pecoraro al show. “Es un regreso frívolo. Es un guerrero que te demuestra que sí se puede, que no tenés que bajar los brazos”, expresó el conductor antes de que aparezca su compañero en la pantalla. “Feliz día para los locutores del equipo. Estoy muy emocionado. Yo atravesé una muy fea, me tocó una cosa muy dura. Gracias a toda la gente que estuvo al lado mío”, comenzó entre lágrimas el periodista.

Volvió la dupla a la conducción de " El Run Run del Espectáculo".

Lio continuó en el ciclo que conduce: “Parece redundante pero gracias al decreto. Hay que decretar. Ayer hablaba con Marcelo Tinelli por lo que le sucede a Soledad Aquino. Yo desde el día uno dije “decretado, sanado y ganado” pero es un proceso no fácil. Estuve muchos días internado en el Hospital de Clínicas”.

El periodista se detuvo para hablar de su dupla en la conducción de " El Run Run del Espectáculo": "Estuve acompañado por ese gran compañero de vida que es Fernando Piaggio, quien conozco hace más de 20 años. Nos conocimos en la carrera de locución y teníamos el deseo de hacer televisión en Buenos Aires. Nos vinimos con un sueño enorme".

Pecoraro fue diagnosticado con leucemia.

Por último, Pecoraro comentó: "Mi papá y mi mamá me gestaron para ser esto. Yo nací del vientre de mi mamá sabiendo que me voy a dedicar a esto, no quiero otra cosa en mi vida. Nadie nos regaló nada y lo digo como un orgullo. Estoy muy contento de estar en Crónica”. El programa de la farándula recuperó a uno de sus conductores, quien se mostró feliz por reencontrarse con sus compañeros virtualmente.

¡Mirá el regreso de Lio Pecoraro a " El Run Run del Espectáculo"!