Tras más de un año de lucha contra la leucemia, lo que incluyó un trasplante de médula, semanas internado y meses de recuperación y cuidados en su casa, Lío Pecoraro retomó hace tiempo la co-conducción de " El Run Run del Espectáculo", por Crónica HD, los sábados y domingos.

Sin embargo, durante la primera emisión relató que tuvo un susto con su salud en los últimos días. El domingo pasado, luego de finalizado el programa -que él anima desde su hogar-, debió ser ingresado a la Fundación Favaloro. Lío, conmovido, contó que el martes anterior había ido a hacerse un hemograma y durante la espera "sentí que me desvanecía, tenía la presión en 7. Me hacen entonces una tomografía y salen unas manchitas en el pulmón, lo que indicaba neumonía".

.

Y continuó: "Me dieron medicación, me pasaron suero para hidratarme, me estabilizaron y me mandaron a casa. La saturación de oxígeno un día después era de 89-90. Para alguien que atravesó lo que yo atravesé, le sale un granito y se cag... en la patas. Tenía fiebre, me hisopé tres veces, todo negativo, gracias a Dios".

Pecoraro contó su complicada semana en " El Run Run del Espectáculo".

Tras hacer en esas condiciones el programa del sábado, un médico le dijo que lo notó tosiendo demasiado. Por eso, el domingo Pecoraro fue al sanatorio, donde le confirmaron la neumonía y lo dejaron internado unos días.