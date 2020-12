Luego de permanecer varios días internado y alejado de la televisión, Lío Pecoraro reapareció y se mostró muy feliz en medio de su tratamiento para superar la leucemia. Además contó cómo fue regresar a su casa tras permanecer en el Hospital de Clínicas y transmitió un gran mensaje.

Antes de terminar el 2020, el periodista contó detalles sobre la superación de la primera etapa de su tratamiento y valoró el haber vuelto a su hogar y reencontrarse con las cosas más sencillas de la vida cotidiana.

Luego de la primera parte del proceso terapéutico llamado "inducción" y tras superar la segunda, en comunicación con su compañera Maju Lozano en "Todas las Tardes", reveló: "Cuando llegué la primera vez a casa, porque esta es la segunda, era como el reencuentro con tus cosas, con tu sillón, con tu baño, con tu cama, entonces eso era muy importante".

"En la primera etapa yo estuve casi 70 días en el hospital, entonces salir de ahí... ver la gente, ver el sol, ver el cielo, ver los autos... te da otra valoración de las cosas, de todo. Esto viene a dar una enseñanza de vida y de valoración enorme", reconoció. Al mismo tiempo que contó una tierna anécdota: "Cuando estaba en mi casa, me senté pegado al balcón y cuando me preparé el desayuno me emocioné, después vi que llovía y me volví a emocionar".

Además, agradeció los buenos resultados de su tratamiento luego de haber superado la terapia intensiva: "En otra persona que tuviera complicaciones preexistentes, la cosa hubiera sido otra, quizás más tiempo en terapia, con el respirador y en mi caso fueron cuatro días".

"Ahora, que pasé casi 17 días acá en casa hasta el 4 de enero, también va a ser raro porque va a ser otra vez reencontrarme con aquello. Gracias a Dios me ha ido muy bien porque estoy contenido", aseguró ante la emoción de sus compañeras de piso de volver a verlo en pantalla.

Lío Pecoraro disfruta de unos días en su casa antes de retomar con la quimioterapia.

Al periodista le quedan aún dos etapas más de quimioterapia, una que empieza el 4 de enero y otra en febrero. En ese sentido, se mostró optimista y repitió su lema: "Todo encaminado porque está todo decretado, ganado y sanado".