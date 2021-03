Una gran noticia comunicó Lío Pecoraro este sábado en sus redes sociales. El conductor de "El Run Run del Espectáculo" publicó un conmovedor video para dar a conocer las novedades sobre su salud: se someterá a un trasplante de médula. Además, reveló que la donante será Laura, su hermana menor.

“Me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar, y que gracias a todos ustedes, he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello”, comenzó a decir el presentador de Crónica HD en la grabación casera.

Y continuó: “Me quedaba una etapa, como lo venía diciendo, y hoy les voy a contar de qué se trata. Una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Voy a trasplante de médula, gracias a Dios, con mi hermana porque somos compatibles. Es una bendición de Dios tener a una persona que pueda ser donante”, señaló el periodista de 45 años.

“Vamos a empezar a concientizar a la gente de por qué es importante y qué sencillo es ser donante de médula”, manifestó Pecoraro, y acotó: “Estamos todos muy sensibles y emocionados. Ya tenemos los estudios realizados y va a ser en los próximos días en la Fundación Favaloro”.

“En todo este proceso que yo atravesé, y que se enteraron por mi boca lo que me ocurría paso a paso, me parecía sumamente importante poder compartirlo. Acá estamos, este va a ser mi sello definitivo para mi decretado, ganado y sanado que impuse desde el día uno”, sostuvo convencido.

“Los milagros existen, los médicos existen, la medicina existe, por supuesto, y la fe y cariño de todos ustedes. Los que han donado sangre, orado y pedido, indiferentemente de la religión a la que pertenezcan. Hay que aferrarse a la fe en la que uno cree, Yo sabía desde el día uno que iba a sanar. Decreten las cosas y no se queden en chiquitajes. Valoren lo que tienen, sus amigos, la vida, sus familias, den amor, sean lindas personas”, destacó en el final de su mensaje.

En el cierre de la edición de "El Run Run del Espectáculo" de este sábado, Fernando Piaggio presentó el video que publicó su compañero en sus redes sociales y la emoción se apoderó del estudio. Luego le pasó la palabra a Lío, quien expresó: "Yo les fui contando desde el día uno y no es fácil. Estoy muy feliz de que mi hermana me de parte de su vida para que yo pueda seguir viviendo sano. La semana que viene voy a estar realizando este intercambio, esta cuarta consolidación".

"No sabía que tanta gente me quería. Valoren lo que tienen, la familia, los amigos, no se hagan problema por bolude... En este mundo no hay nada más importante que la salud", consideró.

Por último, hizo hincapie en la importancia de donar médula para poder ayudar a otros. "Donen médula, con una extracción de sangre ya estás anotado para donar. Me parece importante llevar el mensaje de que hay que donar médula porque con una sola extracción de sangre salvan vidas", cerró.

En octubre de 2020, Lío Pecoraro fue diagnosticado con una leucemia promielocítica por la que debió quedar internado por varios meses en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien presentó algunas complicaciones que lo llevaron a estar en terapia intensiva, su estado mejoró con el correr de los meses y en noviembre del año pasado anunció que “ya no había enfermedad en su organismo”.

Con el aplauso y la emoción de todos sus compañeros, el periodista tuvo su esperado regreso al ciclo de espectáculos de Crónica HD a comienzos de marzo.