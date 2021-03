En el marco de la causa judicial que investiga la repentina muerte de Diego Maradona, que tiene a Leopoldo Luque y a otras personas del círculo íntimo como sus objetivos principales, grupos "Maradonianos" llamaron la convocatoria a una masiva manifestación en el Obelisco para pedir justicia y para honrar al astro del fútbol.

Bajo las consignas: "No murió, lo mataron" y "la condena será social", tanto Claudia Villafañe como Dalma y Gianinna Maradona confirmaron su asistencia a la marcha que se llevará a cabo "en paz y con barbijos".

Lili Maradona se refirió a la manifestación a la que sus sobrinas convocaron.

Sin embargo, ninguna de las hermanas del astro del fútbol se pronunció sobre la manifestación para pedir justicia por su hermano... ¡salvo Lili Maradona! En diálogo con Lío Pecoraro en " El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD, la tía de los hijos del ídolo opinó sobre la convocatoria en el Obelisco.

.

"Yo no sé si voy a ir a la marcha pero sí apoyo la marcha y que vayan mis sobrinas, Claudia y todo el mundo, pero yo no sé. Me tomé unas pastillas para dormir y no estoy muy bien para hablar", terminó la señora.

¡Mirá lo que dijo Lili Maradona sobre la marcha del Diego!