Al aire y muy convencida, Yanina Latorre manifestó que estaba segura que las hermanas de Diego Maradona, Kity, Lili, Ana y María Rosa, se aprovechaban económicamente del ex futbolista y ahora que falleció no sabía que iban a hacer para mantenerse.

Diego Maradona y sus hermanos

"Ahora se quedan sin quien las mantenga y al morir Maradona heredan los hijos, no los hermanos... Lo voy a decir aunque Morla me odie: se sacaron de encima a la familia, que era mucho más cara y pedía mucho más, y por mucho menos guita contentaba a tres señoras", declaró picante en "Los ángeles de la mañana".

.

“Ahora las hermanas de Maradona, ¿de qué van a vivir? Que me perdonen las señoras, pero no se puede vivir toda la vida de un tipo. Este tipo era destructivo, violento, maltratador muchas veces de familias, de mujeres, negador de hijos... ¡y lo explotaron! Mantuvo a todos y el clan Maradona es enorme”, cerró exacerbada en el ciclo de espectáculos de El Trece.

Diego, sus hermanas y Rocío Oliva

De la misma forma, la hermana del ídolo del fútbol, Lili, decidió contestar a los dichos de la panelista a través de la angelita Andrea Taboada: "Estaba llorando, muy nerviosa y perturbada. Me dijo que te estaba escuchando Yanina y la verdad me dijo que investigues bien, que ellos nunca dejaron a Diego abandonado y que nunca vivieron de él".

"Que te informes bien. Te invita también a que vayas a las casas de cada uno de los hermanos para ver en qué condiciones viven, que no tienen opulencias ni nada", aseguró Taboada sobre el mensaje que le transmitió Lili a la panelista.

Las hermanas en el programa de Jorge Rial.

"Igualmente le contesto a la señora que primero no hablé de ellos con responsabilidad de todo esto. Lalo trabaja con Menotti, el Turco (por Hugo) trabaja en Italia y ellas tres se sentaron solitas en lo de (Jorge) Rial a hablar pestes de Claudia", retrucó rápidamente Yanina.

"De lo único que hablaron fue de plata, que no les compraba y no les regalaba y todos bien saben que las señoras son jubiladas y las casas que tienen, que no sé si son lindas o mansiones como ellas pretendían y Maradona les compró algo más austero, pero se las compró Diego y él las mantenía", concluyó Latorre.

¡Mirá el video de la respuesta de Lili Maradona!