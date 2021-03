Libertad Leblanc, uno de los emblemas nacionales del cine y también ícono sexual por varias décadas, que acaba de cumplir 83 años el 24 de febrero, atraviesa un momento delicado por su salud. La actriz se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Rivadavia.

Según los primeros datos, tiene agua en sus pulmones y sus riñones no funcionan con normalidad y algunas fuentes médicas indican que su cuadro es irreversible. La noticia fue primicia del periodista de Telefé Nicolás Peralta, integrante de "Cortá por Lozano", quien dio a conocer el parte a través de sus redes sociales. "Horas críticas para Libertad Leblanc. La ex vedette está internada en terapia intensiva del Hospital Rivadavia con un cuadro complejo: una pulmonía avanzada, agua en los pulmones y tiene comprometidos los riñones", escribió en Twitter.

.

Su hija Leonor actualmente vive en Suiza y se encuentra tratando de viajar a la Argentina a pesar de las restricciones que pueden complicar el trámite para conseguir los pasajes y volar al país. Vale recordar que Libertad vivió un tiempo en Madrid, España, donde tiene una casa, y allí sufrió un infarto que para sus médicos fue problemático. Sin embargo, cuando debía comenzar a hacerse estudios para descubrir por qué había sufrido el paro, quiso viajar a la Argentina por un motivo en particular.

Preocupa el estado de salud de Libertad Leblanc.

En una charla con Moria Casán en 2019 explicó el episodio: "En España tuve un infarto, sin razón aparente porque soy una persona totalmente sana. Recuerdo que no me querían dejar salir del país; por otra parte, me contaron que me caí y me desmayé. Sentí que me ahogaba y todos corrieron como locos para internarme, por suerte, cuatro médicos me reanimaron".

Luego mencionó el conflicto con los profesionales que la trataban: "El director del sanatorio me dijo que no podía venir a Argentina porque fue muy grave lo que me pasó y tenían que investigar. Y yo le dije lo entiendo pero quiero ir a mi país antes de morirme. Tuve que firmar una nota en la que se desligaban de la responsabilidad; y estoy acá haciendo todos los tratamientos y lo que me hace falta".

Diosa eterna

Libertad María de los Ángeles Vichich, conocida por su seudónimo artístico como Libertad Leblanc, nació en la localidad rionegrina de Guardia Mitre el 24 de febrero de 1938. Actriz y modelo, filmó treinta películas en nuestro país, entre 1960 y 1989, además de haber trabajado también en producciones mexicanas. Leblanc fue un símbolo sexual de las décadas de 1960 y 1970, apareciendo en numerosas películas en escenas de desnudez y contenido sexual que hoy podría verse como ingenuo. Uno de sus filmes más recordados fue una de los primeros de su carrera, "Acosada", en 1964. Otros títulos fueron controvertidos para su época, como "La endemoniada", de 1968, que contiene escenas de horror y vampirismo, con desnudez explícita. Leblanc también actuó en la serie de televisión "Naná" y en versiones para la pantalla chica de las vidas de Lola Montez y Lady Hamilton.

Libertad Leblanc se encuentra en terapia intensiva.

Alejada desde hace varios años de la televisión, en 2019 reapareció en la pantalla y en ese momento participó en un homenaje por el fallecimiento de su compañera vedette Isabel Sarli, y en esa ocasión aclaró que nunca vio a la Coca Sarli como una competencia, más bien fueron los medios los que difundieron esa historia, cuando en realidad ella "la quería mucho" y mantuvieron contacto siempre. En ese mismo año, Libertad también encendió los titulares porque durante la entrevista en el programa "Confrontados" confesó que tuvo un romance con Plácido Domingo. Luego se conoció que fue algo más que un romance, ya que se trató de una relación de cuatro años y medio que mantuvieron en secreto.