La crónica periodística de aquel 12 de diciembre de 2000 daba cuenta que nuestra querida Libertad Lamarque, pilar de la historia grande del espectáculo iberoamericano fallecía a los 93 años, en un hospital de la ciudad de México, como consecuencia de una neumonía grave. La estrella, si bien solía realizar frecuentes visitas a nuestro territorio, se encontraba radicada en aquel país desde hacía más de 50 años y había trabajado hasta una semana antes de su internación en la telenovela "Carita de ángel", en la que encarnaba a una madre superiora de un colegio religioso, producción que, por otra parte, también tuvo una repercusión en nuestro mercado.

Como se sabe, la artista se había sentido repentinamente enferma tras el rodaje de uno de los últimos capítulos de la telenovela, circunstancia que motivó su hospitalización y de la que no pudo, lamentablemente, recuperarse.

Lamarque, nacida en Rosario, fue conocida como La dama de América y La dama del tango y protagonizó más de 65 películas durante su extensa trayectoria.

El éxito le llegó de la mano de temas como "Madreselva", "Besos brujos", y "Gaucho de sol" que facilitaron su incursión en el cine argentino, donde en la década del 30, precisamente, filmó una serie de grandes éxitos como "Ayúdame a vivir", "La ley que olvidaron" y "La casa del recuerdo". Estuvo, por otra parte, junto a los grandes directores de la época: Amadori, Saslavsky y Sóffici, entre otros.

Brilló en el cine junto a muchos galanes. (Foto Archivo Diario Crónica)

Cabe recordar que Lamarque trabajó con Eva Duarte en la película "La cabalgata del circo", pero problemas surgidos durante el rodaje (la famosa cachetada) obligaron a la actriz abandonar a la Argentina cuando Evita se convirtió en la esposa del presidente Juan Domingo Perón, en 1945.

A finales de los años 40, luego de contraer su segundo matrimonio con el pianista Alfredo Malerba, la actriz y cantante fijó su residencia en México donde debutó en el filme "Gran Casino", junto al emblemático Jorge Negrete y bajo las órdenes del realizador español Luis Buñuel.

Por expreso pedido de la artista, sus cenizas fueron esparcidas en la costa de Miami, Estados Unidos. Precisamente, su única hija Mirta Romero había dicho a la prensa que "mi mamá quiso ser cremada porque aseguraba que en la tumba pasan los años y nadie te trae una flor".

En tanto, Crónica atesora el recuerdo de varias charlas compartidas con la artista, té y masitas mediante, en los años 80, en su departamento de la avenida Libertador, en donde siempre se resaltaba la calidad humana, sensibilidad y afecto de una gran estrella que nunca hizo alarde de esa condición. A 20 años de su muerte, nos queda el recuerdo de su encantadora presencia.

Protagonista de su propia historia

Una vida artística tan rica merecía quedar inmortalizada en un libro. Por eso, en agosto de 1981, Libertad Lamarque comenzó a escribir sus memorias en una obra literaria que denominó "Libertad Lamarque".

Ella lo escribió en forma íntegra y explicó al respectó: "Escribí este libro para que todos sepan cual fue en realidad mi vida. No he mentido en nada. No he vacilado en mostrar mis debilidades y he sido absolutamente honesta. Quiero que todos aquellos que me han seguido y admirado me conozcan mejor. Lo cuento todo si fuera una película, no hubo nada que me impulsó a escribir, solamente lo sentí así".

En sus pasajes describió una casa de inquilinato donde vivió los primeros años con su familia, y fue así que recordó a su padre, don Gaudencio, que era hojalatero y le había enseñado a jugar con latitas y martillos. Rememoró, por otra parte, la belleza cotidiana de su madre con su batón blanco. Y además, Liber se refirió a las injusticias sociales de aquellos años, como así también de la "canción del angelito", que alguien entonó cuando murió una criatura y que significó para Libertada el despertar de la música en su vida".

Sociedad con María Martha Serra Lima

Dos grandes: Libertad y María Marta Serra Lima.

La vida artística de Libertad Lamarque no tuvo paréntesis: fue un camino permanente de trabajos de gran convocatoria popular. Por ejemplo, en noviembre de 1996, su actuación en el escenario del teatro Gran Rex junto con María Martha Serra Lima fue otra de sus grandes glorias, cuando tenía, nada menos que 89 años. Aquel espectáculo se denominó "Entre nosotras" y cada una de ellos interpretó sus principales temas entre una variedad de temas que abarcaron el sexo, los amores clandestinos, el divorcio, los tangos y la política.

Y precisamente, la posibilidad de este encuentro surgió gracias a los buenos oficios de Mirtha Legrand. En el último bloque de un almuerzo que se encontraban Libertad y María Marta hicieron su ingreso unos mariachis. Libertad, entonces, le pidió a María Marta que no la dejara sola y que la acompañara. Y este minishow que hicieron estas dos enormes luminarias generó tanta repercusión televisiva que, precisamente, María Marta le propuso el proyecto de juntarse y así surgió la posibilidad inmejorable del recital de ambas en el Gran Rex.

La cantante dijo de Libertad por aquellos días: "Es única para imponer dramatismo en una canción. Es nuestra número uno. Es impresionante cuando cuenta las pasiones que desató en su vida. Pocos son los que saben que muchísimas de sus parejas cinematográficas se morían de amor por ella. Tuvo parejas hermosas como Arturo de Córdoba y Pedro Armendariz".

"Madreselva", un filme que marcó su trayectoria

La película que marcaría su carrera.

Fue una de las producciones que llevó a Libertad Lamarque al pináculo de la fama. Dirigida por Luis César Amadori, la actriz y cantante fue secundada por un elenco de lujo: Hugo del Carril, Malisa Zini, Miguel Gómez Bao, Perla Mary y Julio Traversa. El libro cinematográfico fue escrito por Amadori e Ivo Pelay y producida por Argentina Sono Filme. Aquella espectacular obra del cine argentino duraba 93 minutos y fue estrenada en el cine Monumental. Se trataba de un melodrama romántico parecido a "Ayúdame a vivir", según destacaba el crítico de cine Domingo Di Núbila en su "Historia del cine argentino".

La gran actriz y cantante había realizado "Tango" y hasta entonces había estado en manos del legendario director José Agustín Negro Ferreyra, un veterano de la época del icine mundo y uno de los iniciadores en nuestro país del cine sonoro. Precisamente, el Negro fue su conductor en otras producciones como "Besos brujos" y "Ayúdame a vivir".

Sin embargo, un determinado día el ciclo de Libertad con Ferreyra finalizó y era hora de dar un paso de gigante, por eso apareció en su vida un grande como Luis César Amadori vio en ella el fuego sagrado del éxito. Amadori tuvo el talento de incluir en aquel reparto a una popular figura de la comedia y la revista porteña, Pepe Arias, quién lideraba la escena por aquellos años.

"Madreselva" incluía en sus pasajes la letra y la música del tango homónimo que fue un sello inconfundible de Libertad Lamarque: "Vieja pared del arrabal, tu sombre fue mi compañera".

Emotivo testimonio de Horacio Ferrer

El escritor y poeta dijo en una oportunidad que "Libertad Lamarque era una enorme artista continental con una proyección única, gracias a una carrera muy larga y muy venturosa". Y agregó, en este sentido, el autor de composiciones como "Balada para un loco" y "Chiquilín de Bachín" que "era la voz predilecta de Aníbal Troilo, que admiraba muchísimo su calidad, su luminosidad y su interpretación".

Conocedor como pocos de los valores tangueros, Ferrer puntualizó, además, que "aunque tenía una voz un poco aguda en sus mocedades y algunos se burlaban de ello, Libertad poseía una delicia de voz y, por sobre todas las cosas, un enorme ángel, lo que le permitió, sin lugar a dudas, convertirse en la número uno de la canción latinoamericana".

Capítulo oscuro: cuando intentó matarse

Con su primer marido, una relación tóxica.

La querida figura quiso suicidarse en Santiago de Chile. Libertad no dudó en saltar al vacío, desesperada por las presiones de su esposo Emilio Romero para quedarse con la tenencia definitiva de su hija Mirta, pero todavía no había llegado el momento de su partida y por el contrario, significó una bisagra en su vida para, luego, encontrar la felicidad junto a la niña y un nuevo amor.

Como se señaló, el conmovedor episodio tuvo lugar en Chile, en los primeros años de la década del 30. Debido a los múltiples compromisos que dejaba firmados, Libertad debió viajar al país trasandino.

En forma solapada, Emilio Romero la siguió hasta allí, en busca de conseguir una prueba para destruir la imagen de su esposa. El hombre pensó que en otro país, la famosa cantante y actriz no dudaría en mostrar en público su relación con otro hombre. Ese hombre era Alfredo Malerba, un músico joven, muy inspirado compositor con quien Libertad simpatizó de movida, sin suponer que esa simpatía con el tiempo se iba a transformar en amor.

Romero ingresó violentamente en el cuarto de Libertad cuando ella se encontraba descansando. Entonces, la actriz intentó demostrarle la inocencia de su conducta. Pero el hombre fuera de sí, luego de un diálogo áspero, lleno de improperios, insultos y falsas acusaciones, Liber entró en una gran crisis de nervios llegó hasta la ventana, sin pensar en las consecuencias, optó por saltar al vacío.

Entonces, la caida de la estrella fue amortiguada cuando una parte de su pijama rosado quedó enganchado en un toldo de un comercio ubicado en las puertas del hotel y no llegó a impactar contra el cemento.

Junto a su hija. (Foto Archivo Diario Crónica)

De esta manera, fue el final de la convivencia con Emilio Romero, una unión absurda con un hombre que, evidentemente, no la comprendía. Así dadas las cosas, el viaje de Romero a Buenos Aires fue desesperado y al arribar a la ciudad, secuestró prácticamente a su hija para que Libertad no la pudiera encontrar. No obstante, la estrella del cine argentino y mexicano utilizó todos sus medios para ubicar el paradero de su hija, a quien finalmente pudo rescatar. Una historia dolorosa que marcó los sentimientos más profundos de nuestra diva.