En una entrevista por Instagram live, Conie Ansaldi arremetió contra los hombres que tienen muchas más posibilidades que las mujeres en televisión.

"La tele argentina es un medio muy machista (…) Hay muy pocas mujeres a las que se les da la oportunidad de liderar solas, sin que tengan que liderar con un hombre al lado", expresó en diálogo con revista Pronto.

Luego, la panelista destrozó al Pelado López: "Siempre me pregunto si a mí me hubiesen dado tantas posibilidades de chocar programas como, de repente, al Pelado López que ahora le dan otro programa más. ¡Ocho programas ya chocó!".

A raíz de la repercusión que tuvieron sus palabras, Lía Salgado habló con "El run run del espectáculo", conducido por Lío Pecoraro y Fer Piaggio por Crónica HD, y opinó sobre el género femenino en los medios: "El medio es difícil para una mujer, no es tan fácil como para los hombres. Igualmente hoy en día hay más mujeres de lo que había antes".

Además se refirió a las denuncias que suelen haber en este ámbito: "En radio te acosa el conductor, el productor o el dueño sobre todo cuando cuando recién empezas. Luego cuando te vas posicionando más, comienza una especie de respeto. En televisión también puede pasar porque te acosa alguien y no le das bolilla y chau".

"Cuando hice un noticiero en Radio Del Plata, después fui a la oficina del director de noticias y me invitó a salir. Le dije que no y al día siguiente, se terminó el programa", recordó.

En cuanto a qué conductoras no les gusta ver en televisión, contestó: "Verónica Lozano, María Laura Santillán y Cristina Pérez no son de mis preferencias".

Luego fue muy crítica con aquellas que ocupan lugares en los medios sin tener preparación académica: "Hay que saber, estudiar e informarse. A mí las conductoras que van con un top y leen el teleprónter el clima no me gustan. Rebajarse en cámaras no. Ir sin saber y mostrando todo es una vergüenza. Está lleno de chicas así".

Por último al ser consultada por Romina Malaspina y Sol Pérez, ambas conductoras de programas, opinó sin filtro: "No me parece bien que estén. Tiene que haber gente preparada, que haya estudiado periodismo y locución. Un noticiero no puede estar en manos de gente que no sabe. Tiene que tener personas formadas que salgan al toro pase lo que pase y con lo que requiere la actualidad. Yo no las miro".