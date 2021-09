Después de sufrir un grave accidente doméstico por el que debió ser internada de urgencia, Lía Crucet fue operada exitosamente de una pierna.

Su representante y pareja, Tony Salatino, anunció la intervención quirúrgica de la reconocida cantante argentina: “Va a tener que ser sometida a una operación, le van a tener que poner una prótesis”.

“No es que se golpeó y se quebró, esa pierna era la única que tenía bien y eso hacía que se apoyara mucho en ella. Cuando tuvo cáncer, le tuvieron que los ganglios linfáticos de la otra pierna y le quedó muy hinchada”, explicó Salatino en diálogo con TN.

Tony Salatino se refirió al estado de salud de Lía Crucet.

Salatino habló del diagnóstico que recibió la artista: “El médico me dijo que el hueso estaba muy desgastado. No está quebrada ni nada por el estilo. Es un tema de falta de calcio. No sabían si iban a ponerle un clavo o una prótesis, eso lo tenía que decidir el cirujano. Hoy fui y el cirujano me dijo ‘gracias a Dios se puede operar’. Así que ya le pedimos la prótesis a la obra social de SADAIC’. Estoy esperando que la manden así la operan”.

“Gracias a Dios, está de buen ánimo y me pregunta todo el tiempo cuándo la operan. Yo le digo que depende de cuando llegue la prótesis, pero ella quiere que sea hoy mismo. La verdad que es si yo me tengo que operar de eso, estaría todo asustado”, agregó.

En diálogo con Teleshow, el representante de la artista reveló el estado de ánimo Crucet tras la exitosa criugía: “Salió con mucho éxito gracias a Dios, los médicos estaban muy contentos por la operación. Ahora está recuperándose acá, lleva su tiempo. Pero ahí estamos, peleándola y ella está de buen ánimo, poniendo todas su fuerzas para recuperarse”.