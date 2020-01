En pleno Año Nuevo, la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, protagonizó un escándalo a la salida de un boliche en Punta del Este, Uruguay. La joven tuvo un violento cruce con una mujer cuando vio que ésta estaba estacionando cerca de su vehículo. Horas después, los videos salieron a la luz y la persona agredida contó detalles del episodio: "Estaba totalmente borracha, no sé si además tenía el insumo de alguna otra sustancia, pero estaba totalmente fuera de sí".

.

A raíz del escándalo, la señora la denunció por "agresiones verbales, agresiones físicas y amenazas". Sin embargo, la joven junto a su madre, Mercedes Sarrabayrouse, se reunieron con la denunciante para pedirle disculpas y llegar a un acuerdo. Horas después, la señora levantó la denuncia según informaron en "Incorrectas".

"Me comuniqué con Su. Ella me dijo que se mantuvo bastante al margen del tema, no quería prender la tele ni leer las noticias porque es un tema que le hace muy mal ya que obviamente está involucrada su nieta en este conflicto", contó Floppy Tesouro en el ciclo de Moria Casán.

Luego continuó: "Lo que sí me adelantó es que ya levantaron la denuncia, que ella se comunicó para agradecerle a la persona que había tenido el conflicto con Lucía. Mecha se juntó con la señora de mujer a mujer para tener una charla y los abogados, tanto Burlando como el Dr. Migues llegaron a un acuerdo".