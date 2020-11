Leticia Siciliani demostró con su participación en "Masterchef Celebrity" que es muy sensible, ya que debido a varios altibajos que sufrió en la competencia, tuvo varias crisis y hasta quiso abandonar sin terminar algunas pruebas. Pero en la última gala de eliminación sufrió uno de sus peores momentos en el reality.

Por haberse ausentado dos días de las grabaciones por un problema de salud, al comienzo de la semana el jurado le dijo que para no ir directamente al domingo debía ser la mejor cocinera los dos días que le tocaba cocinar en las pruebas diarias.

Si bien tuvo un buen rendimiento el martes y el miércoles, no alcanzó y debió volver para utilizar el temido delantal negro.

Y en la gala dominical, los concursantes se enfrentaron a un terrible desafío, ya que no solo tuvieron que hacer varios platos, sino que tuvieron que correr contra el tiempo. Los cocineros debían mostrar un plato terminado cada 15 minutos con los ingredientes que recibieron en la famosa caja misteriosa.

El mejor de cada una de las cuatro rondas se salvaba y subía al balcón. Entre el tiempo y el formato eliminatorio del reto, generó muchos nervios en todos los que debían cocinar. Cuando las ideas se acababan y el cansancio por todo el trabajo realizado complicaban la situación, quedaban como últimos participantes Leticia, Fede Bal y Boy Olmi.

Quien más padeció la tensión fue Siciliani, que en un comienzo tuvo buenos platos pero con ninguno logró salvarse. Cuando decidió hacer un salteado con carne de cerdo y verduras, Damián Betular le aconsejó que le sume un huevo frito, y ese detalle sería el que la hizo quebrar.

Primero usó un huevo que parecía estar podrido, luego rompió otro, pero también le salió mal. Los nervios le jugaron en contra y comenzó a llorar cuando se quedó sin huevos. “Vengo perfecta y por un huevo me pongo a llorar”, dijo en la entrevista posterior del reality.

Al verla mal, Damián se acercó nuevamente para ayudarla. Cuando le comentó su problema, él mismo fue a pedirle a Fede si tenía algún huevo de sobra, tranquilizó a la participante y le demostró la mejor manera de romperlo.

“No solo lo abre sino que le queda perfecto. Me ayuda pero me puse a llorar, no sé, no podía”, expresó la hermana de Griselda Siciliani. Con mucho esfuerzo, terminó su plato que hasta quizás quedó sasonado con algunas de sus lágrimas, y entregó su plato con los segundos contados.

Aquel salteado problemático fue elegido como la mejor comida de la ronda y Leti subió al balcón, con una gran sonrisa y mucho más relajada.

“Me dio bronca porque venía con actitud, y me puse mal”, dijo cuando recibió la buena noticia.

“Estoy súper contenta con poder entregar el plato al límite. No la paso bien con tanta presión y es muy agobiante tener tan poco tiempo. Me da bronca ponerme así, por eso lloro”, concluyó la joven al agradecerle a Betular por su ayuda.

