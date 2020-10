Esta semana arrancó " MasterChef Celebrity" y no hay dudas que una de las participantes que más se destaca en el reality de cocina es Leticia Siciliani. La joven actriz, hermana de Griselda Siciliani, ya conquistó al jurado y también al público con su personalidad y los platos que presentó hasta el momento.

Sin embargo, la vida privada de la artista de 28 años es un completo misterio. Acostumbrada a llevar un bajo perfil, Leticia nunca habla de sus romances o si lo hace es de forma muy acotada. Pero, para sorpresa de todos, estos últimos días abrió su corazón y reveló que ya no se encuentra sola. “Estoy de novia, muy bien y en pareja”, declaró.

“Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión, mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, sostuvo convencida. Y continuó firme: “Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”, manifestó en diálogo con el portal Ciudad Magazine.

Leticia Siciliani sueña con ser madre.

Por otra lado, Siciliani se refirió a la posibilidad de ser madre en un futuro: “Ella no tiene hijos. Me encantaría serlo porque desde que soy chica tengo el deseo. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque ni siquiera sé cómo quiero ser madre. Quiero ser madre y lo voy a ser”. De todos modos, advirtió que es una conversación pendiente que tiene con su actual pareja.

Por último, remarcó que el deseo de ser madre lo cumplirá acompañada o sola. “En este momento que estoy enamorada pienso que voy a querer tener hijos con ella. Pero cuando estaba sola pensaba serlo soltera. Si se de da, seguro sea muy feliz. Sino, armare mi familia sola. Seguro tendría más de un hijo para que pueda disfrutar de tener hermanos”, concluyó.