Gracias a su participación en "MasterChef Celebrity", Leticia Siciliani ganó muchísima popularidad a lo largo del 2020. Si bien la actriz ya era conocida por su participación en "Esperanza mía", su talento en la cocina la catapultó a la fama.

Pero pese a que su vida se volvió más pública y ganó miles de seguidores en las redes sociales, la hermana de Griselda Siciliani aún prefiere resguardar su vida amorosa en privado y alejada de los medios. Se sabe que está en una relación amorosa con una mujer a quien decidió mantenerla en el anonimato.

.

"Me cuesta mantener a mi novia en el anonimato, porque yo siempre fui de contar todo, pero es el arreglo que hicimos", reveló en comunicación con Catalina Dugli en "Agarrate Catalina". Al conocerse su relación sentimental, se despertó la curiosidad de sus fanáticos que desean saber de quién se trata, pero Leti no da el brazo a torcer y explicó: "Entendí que la vida pública es mía y no ella, y que es una elección de cada una".

Leticia Siciliani, entre las favoritas para ganar "MasterChef Celebrity".

"No es que cuando vamos por la calle caminamos cada una en la suya… ¡No! La vida la seguimos viviendo igual, pero sí elijo no exponerla en las redes ni en la televisión", contó. Además se refirió a sus ganas de ser madre y expresó: "La adopción, tanto monoparental como para parejas heterosexuales u homosexuales es difícil en la Argentina. En este momento, no lo sé. Lo veo súper lejano",

Al mismo tiempo aseguró: "Pero sí sé que tengo el deseo, porque lo tengo desde chica". Y cerró: "Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Por eso, considero todas las opciones para maternar".